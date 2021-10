Kartička Sereny Williamsovej sa predala za rekordnú sumu, zaradili ju do elitnej kategórie GOAT

Williamsová tromfla Osakovú

Zvýšený záujem o kartičky absolútnej špičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nováčikovskú kartu americkej tenistky Sereny Williamsovej s podpisom z roku 2003 vydražili v aukčnej sieni Goldin so sídlom v New Jersey za 44 280 amerických dolárov. Ide o rekordnú sumu, ktorú záujemca zaplatil za zberateľskú kartičku športovkyne."Rovnaká nepodpísaná karta Sereny Williamsovej vyšla na 12 300 dolárov. Ľudia si kupujú takéto kartičky ako zberateľské predmety. V poslednom čase stúpol o ne záujem, vidím to na sociálnych sieťach aj čitateľských fórach. V kurze sú najmä ženské športové kartičky," upozornil na webe ESPN Ken Goldin, výkonný riaditeľ a zakladateľ Goldin Auctions.Kartičku s podobizňou 23-násobnej grandslamovej šampiónky kúpil zástupca firmy Alt, platformy na obchodovanie s alternatívnymi aktívami, ktorý zastupoval nemenovaného súkromného klienta. Dosiaľ najcennejším takto ponúkaným športovým ženským artiklom bola kartička japonskej tenistky Naomi Osakovej s podpisom, ktorá sa v júni predala za 40 590 dolárov. Nováčikovskú kartu americkej futbalistky Mie Hammovej z roku 1992 vydražili za 34 440 dolárov.Podľa Goldina zvýšený záujem je najmä o kartičky športovcov z elitnej kategórie GOAT, čiže absolútnej historickej športovej špičky. Sem patria futbalista Pelé, boxer Muhammad Ali, golfista Tiger Woods, basketbalista Michael Jordan aj hráč amerického futbalu Tom Brady."A zaradili sme sem aj Serenu Williamsovú. Myslím si, že toto je rozhodujúci činiteľ, prečo je jej podpisová karta vzácnejšia ako u ostatných tenistiek," vysvetlil Goldin.