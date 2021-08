Slovenskí hokejisti si užívajú postup na zimnú olympiádu v Pekingu, Bielorusi boli podľa Pardavého po vyrovnávajúcom góle lepší

Vyhrali po obrovskom boji

Prestrieľali Bielorusov

Hudáček je silný na puku

Postup si užívajú

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyše 7-tisíc divákov v hľadisku tlieskalo a zabávalo sa mexickými vlnami, hráči ich zdravili so zdvihnutými hokejkami.Obrázky z vyvrcholenia predolympijského kvalifikačného turnaja v Bratislave boli neklamným znakom toho, že Slováci splnili cieľ, ktorí si stanovili - postúpili na zimné olympijské hry do Pekingu 2022 Aj keď víťazstvo 2:1 nad Bielorusmi sa rodilo v pote tváre a za stavu 1:1 boli hráči súpera viackrát blízko k víťaznému a teda postupovému gólu."Vyhrali sme po obrovskom boji, o to viac si to vážime a užívame. Veľmi dávno som nevidel hrať Bielorusov tak dobre. Prvú tretinu sme boli lepší, ale v druhej začali rýchlejšie otáčať hru a boli veľmi nebezpeční. A po vyrovnávajúcom góle boli aj lepší ako my. V tretej tretine sa bojovalo o každý meter ľadu, ale postrážili sme si to. Rozhodujúci gól sme síce dali do prázdnej bránky, ale nič to nemení na tom, že sme si zaslúžili toto víťazstvo," zhodnotil Ján Pardavý , asistent reprezentačného trénera SR, pre RTVS.Slováci prestrieľali Bielorusov v pokusoch na bránku 39-22, ale z veľkého množstva striel na Angličana s bieloruským pasom Dannyho Taylora sa ujala len Cehlárikova z piatej minúty zápasu. Brankár Bielorusov sa neskôr vyznamenal pri nájazdových situáciách Kristiána Pospíšila, či šikovných strelách Libora Hudáčka.Keď to už nešlo cez brankára, skúsený center Hudáček to vzal na sebe počas bieloruskej power-play a gólom do prázdnej bránky pečatil slovenské víťazstvo aj postup do Pekingu. Hudáček strelil gól v každom z troch zápasov Slovenska v kvalifikačnom bratislavskom turnaji, dvakrát bol z toho víťazný zásah. Libor Hudáček dospel. Je to pre nás veľmi dôležitý hráč. Je silný na puku, vie dobre zakombinovať so spoluhráčmi a aj v presilovke je veľmi platný. Myslím si, že v budúcnosti môže ešte veľa odovzdať pre reprezentáciu," povedal Pardavý na adresu 30-ročného rodáka zo Spiša.Slováci postupom do Pekingu predĺžili svoju sériu účastí na hokejovom turnaji ZOH na osem v ére samostatnosti, aj keď nie vždy sa predstavili v hlavnom turnaji. Všetko sa to začalo v Lillehammeri 1994, pokračovalo sa v Nagane 1998, Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010, Soči 2014 a Pjongčangu 2018.V Nagane a Salt Lake City slovenskí hokejisti nehrali v hlavnej časti olympijského turnaja, lebo neuspeli v tzv. prvej fáze priamo v dejisku ZOH. A súčasný asistent Pardavý si zahral práve v Nagane aj Salt Lake City."Hral som aj na kvalifikačnom turnaji 1997 v Oberhausene, ale to bolo tak dávno, že si to už ani nepamätám. Počas tejto kvalifikácie v Bratislave sme boli nervózni aj v trénerskom štábe, nervozita bola s nami dnes celý deň a bolo to cítiť aj počas zápasu s Bielorusmi. O to viac si teraz užívame postup," uzavrel Pardavý pre RTVS.