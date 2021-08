Ramsay vybojoval miestenku na olympiádu do Pekingu aj pre seba. Nepotrebujeme hľadať nového trénera, tvrdí Šatan

Tvrdý faul na Slafkovského

Ramsay zažil niekoľko zdrvujúcich prehier

Šatan nepotrebuje hľadať nového trénera

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruskí hokejisti skončili senzačne štvrtí na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002 a potom boli ešte vo Vancouveri 2010, kde obsadili deviatu priečku. V Turíne 2006, Soči 2014 aj Pjongčangu 2018 chýbali a absentovať budú aj v Pekingu 2022.Definitívne o tom rozhodla ich nedeľňajšia prehra so Slovákmi 1:2. "Bol to mimoriadne náročný a vyrovnaný zápas a výsledok je pre nás ubíjajúci. Keď si predstavím, koľko času a energie sme do toho všetci dali od hráčov a členov realizačného tímu až po manažment tímu, a nestačilo to...," zamyslel sa kanadský tréner bieloruského tímu Craig Woodcroft na webe IIHF.Už na začiatku piatej minúty sa odohrala situácia, ktorá výrazne ovplyvnila zápas. Bieloruský obranca Sergej Sapego zozadu tvrdo narazil na mantinel 17-ročného mladíka Juraja Slafkovského Rozhodcovia tento jeho tvrdý zákrok ocenili trestom na päť minút plus do konca zápasu a v presilovke strelil Peter Cehlárik prvý slovenský gól."Strata Sergeja veľmi ovplyvnila zápas. Jeho zákrok bol výsledok nedisciplinovanej hry a dostal nás do nekomfortnej situácie hneď na začiatku. Trochu nás to zabrzdilo a dlhšie trvalo, kým sme sa rozbehli," priznal Woodcroft.Najlepší kanonier MS 2021 Cehlárik skóroval po prihrávke Mareka Hrivíka , ktorý mu v minulej sezóne vo švédskom Leksande adresoval veľa podobných prihrávok s gólovou pointou."Takýchto situácií v presilovke sme vlani spolu zažili neúrekom. A chceli sme to ukázať aj v tomto zápase," naznačil kapitán Hrivík. "Za posledný rok sme spolu odohrali približne 70 zápasov. A vo viacerých sa zopakovala situácia, že Marek mi z rohového bodu adresoval prihrávku na strelu bez prípravy. A opäť to vyšlo," nadchol sa Cehlárik.Zatiaľ čo jeden Kanaďan smútil, druhý sa potešil. Čerstvý sedemdesiatnik Craig Ramsay vyzdvihol zažil počas pôsobenia pri slovenskej reprezentácii niekoľko veľmi zdrvujúcich tesných prehier, ktoré sa podieľali na celkovom neúspechu jeho zverencov. Teraz sa konečne karta obrátila.Na olympijskej kvalifikácii v Bratislave zdolali Slováci Rakúšanov aj Bielorusov zhodne 2:1. "Na niekoľkých majstrovstvách sveta sme mali vyhrať viac zápasov, ale vždy sme našli spôsob, ako ich tesne prehrať. Tentoraz sme sa vo veľmi náročnom zápase konečne dočkali víťazstva," skonštatoval Ramsay.Keď v závere zápasu Libor Hudáček gólom do prázdnej bránky poslal Slovákov do vedenia (2:1), zdalo sa byť rozhodnuté, keďže Bielorusi v tej chvíli potrebovali streliť ešte dva góly. Lenže v tej chvíli chýbalo do konca tretej tretiny ešte 2:17 min a to bolo stále dosť času na prípadný zvrat."Najprv som si v eufórii neuvedomil, že do konca zostáva ešte vyše dvoch minút. Preto som si zavolal Hrivíka a vravel mu, nech všetkých uistí o tom, že do konca je ešte veľa času a treba to odohrať na úrovni," skonštatoval Ramsay.Niekdajší dlhoročný hráč Buffala NHL aj držiteľ Stanleyho pohára už ako asistent trénera v tíme Tampy Bay z roku 2004 viedol Slovensko dosiaľ na troch majstrovstvách sveta (2018, 2019 a 2021) ako aj na zimných olympijských hrách v Pjongčangu 2018.A úspešná bratislavská kvalifikácia rozhodla o tom, že v budúcom roku by mu do trénerského životopisu so Slovákmi mali pribudnúť aj ZOH v Pekingu a tiež majstrovstvá sveta vo Fínsku."Nemali sme ideálnu prípravu, preto som veľmi rád, že sa nám podarilo postúpiť na zimné olympijské hry. V Pekingu povedie tím Craig Ramsay, ktorý pri ňom bude aj na majstrovstvách sveta 2022. Sme radi, že nepotrebujeme hľadať nového hlavného trénera," vyhlásil Miroslav Šatan , prezident SZĽH a zároveň generálny manažér reprezentácie, cituje ho web hokej.pravda.sk.