Slovenskí hokejisti triumfovali v prípravnom zápase na MS proti Nemcom, v predĺžení rozhodol Faško-Rudáš

Medzištátny prípravný zápas výberov mužov - Augsburg (Nem.):



Nemecko - Slovensko 4:5 po predĺžení (0:1, 3:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 25. Michaelis (Kahun, Tuomie), 35. Hungerecker (Plachta), 35. Ehl (Michaeslis, Kahun), 51. Stachowiak - 13. Baláž (Cingel, Lantoši), 32. Kašlík (Petrovský, Ivan), 38. Lantoši (Baláž), 43. Ivan (Lantoši, Cingel), 63. Faško-Rudáš (Bučko, Baláž)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Schadewald, Hoppe - Römer, Reinold (všetci Nem.), 6179 divákov

Zostavy:

Nemecko: Bugl - Sennhenn, Müller, Hüttl, Wagner, Fohrler, Ugbekile, Weber, Zimmermann - Ehl, Michaelis, Kahun - Fischbuch, Stachowiak, Schütz - Plachta, Samanski, Tuomie - Krauss, Pfaffengut, Soramies - Hungerecker

Slovensko: Tomek - Bučko, Ivan, Grman, Bačik, Gachulinec, Golian, Brincko, Petrovický - Lantoši, Cingel, Baláž - Faško-Rudáš, Tamáši, Okuliar - Kukuča, Kollár, Takáč - Kusko, Petrovský, Kašlík - Hecl





20.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla sobotňajšia odveta proti nemeckému výberu za štvrtkovú vysokú prehru 3:7. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v Augsburgu triumfovali 5:4 po predĺžení.Slováci v sobotu viedli 1:0, 2:1 aj 4:3, no domáci zakaždým vyrovnali. Raz prehrával aj slovenský výber, tiež však zmazal najtesnejšie manko. Rozhodnutie prinieslo predĺženie.V aktuálnej sezóne obaja súperi absolvovali už piaty vzájomný duel a štvrtýkrát sa z úspechu tešili Slováci. Od roku 1993 to bol už 76. vzájomný súboj týchto tímov a slovenský tím dosiahol 42. triumf, okrem toho sa zrodila aj jedna remíza a 33-krát sa z víťazstva tešila nemecká reprezentácia.V sobotňajšom zápase sa prvá tretina viac vydarila Slovákom, ktorí sa v 13. minúte ujali vedenia zásahom Jozefa Baláža . V druhej časti vyrovnal v početnej výhode Marc Michaelis, ale Matej Kašlík pomedzi betóny nemeckého brankára pridal druhý slovenský gól.V rozpätí 45 sekúnd však domáci skórovali dvakrát, keď Mateja Tomeka prekonali Phil Hungerecker aj Alexander Ehl. Kontroval však Róbert Lantoši a bolo 3:3.V tretej tretine najprv v presilovke poslal slovenský výber do najtesnejšieho vedenia obrana Michal Ivan, od ktorého sa neskôr pri ďalšej slovenskej početnej výhode odrazil puk do vlastnej bránky a opäť sa začínalo odznova.Keďže do tretej sirény už gól nepadol, prišlo na rad predĺženie. V ňom o triumfe Slovákov rozhodol Martin Faško-Rudáš , ktorý si z pravej strany nakorčuľoval k súperovej bránke puk poslal popri bližšej žŕdke do hornej časti."Po štvrtkovej prehre sme sa veľa zhovárali a chceli sme sa rehabilitovať. Nemci hrajú fyzicky a tvrdo a naši chlapci na ľade odovzdali maximum. Nemecký výber má svoju kvalitu, je proti nemu podávať maximálne výkony. Ak hráme rýchlo, tak hráme dobre a dostávame sa do šancí. Na tomto fóre už nie sú jednoduché stretnutia," uviedol tréner Craig Ramsay v prenose JOJ Plus.Pred odchodom na MS do Česka (10. - 26. mája) budú hrať slovenskí hokejisti už len doma. V Trenčíne a Bratislave si zmerajú sily s Čechmi (26. a 27. apríla), v Žiline na nich čaká súboj proti Poliakom (3. mája) a generálkou na svetový šampionát bude bratislavský duel proti Američanom (7. mája).Na MS sa slovenskí hráči SR v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.