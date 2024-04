Žilinčania triumfovali v Podbrezovej, zápas Dunajskej Stredy s Ružomberkom opäť skončil remízou

Podbrezová nezískala ani bod

Po šiestom kole nadstavby slovenskej futbalovej I. ligy sú na tretej priečke hráči Žiliny, ktorí v skupine o titul triumfovali na pôde Podbrezovej 2:1 a využili skutočnosť, že futbalisti Dunajskej Stredy doma iba remizovali s Ružomberkom 0:0.„Šošoni" majú pred tímom zo Žitného ostrova náskok dvoch bodov. Hrdinom ich súboja na Horehroní bol Mário Sauer, ktorý dvoma gólmi zariadil zisk troch bodov.Hosťujúci kouč Michal Ščasný mal po súboji zmiešané pocity.„Jedna vec je bodový zisk na ihrisku veľmi dobrého mužstva s výborným trénerom, tri body sa počítajú, ale na druhej strane mám zmiešané pocity z toho, akým spôsobom sme sa prezentovali. Musím povedať na rovinu a úprimne, že dnes nevyhralo lepšie mužstvo. Tým bola Podbrezová, mala viac šancí, ktoré si sama vypracovala, ale darovali sme jej ich my. Môžeme byť radi, že nás podržal brankár Belko a odchádzame domov s tromi bodmi," zhodnotil podľa oficiálneho webu súťaže. Hráči Podbrezovej v nadstavbovej časti ešte nezískali ani bod.„Je na nás vidieť, že s negatívnou sériou bojujeme, že sa nevzdávame. Dobre sme vstúpili do zápasu. V prvom polčase sme mali dobrý prechod, dostávali sme sa do streleckých pozícií, vynikajúci výkon predviedol brankár Žiliny. Možno to chcelo viac hrať kolmo. Po polčase som videl aj cez únavu, že moji hráči chcú so zápasom niečo urobiť. Veril som, že sme schopní zápas otočiť. Kľúčovým momentom bol inkasovaný lacný druhý gól. Teší ma, že v situácii, v akej sme, sa mužstvo nevzdalo. Je to motívom do ďalšej práce. Nedávame góly, ale ich dostávame, tam je zakopaný pes," uviedol kormidelník domácich Roman Skuhravý Aj štvrtý tohtosezónny ligový súboj medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom sa skončil deľbou bodov, po troch remízach 1:1 prišiel bezgólový duel.„V prvom polčase náš výkon zaostal za očakávaním. Druhý polčas bol náš, ale nemôžeme prvých 45 minút hrať bez intenzity. Reakcia hráčov však bola výborná, odohrali sme výborný druhý polčas. Nerozumiem, že v dôležitej fáze sezóny nemôže byť VAR na každom zápase. Boli tam rozhodnutia, kde mohlo byť všetko inak. Ale nezostáva nám nič iné, ako ísť ďalej," myslí si domáci kormidelník Xisco Muňoz. Tréner hostí Ondřej Smetana tiež opísal duel ako zápas dvoch rozdielnych polčasov.„V prvom sme mali dobré fázy, boli sme schopní dostať sa na útočnú polovicu súpera. Mali sme loptu viac, finalizácia mohla byť lepšia. Z prvého polčasu sme mohli vyťažiť viac. Slušne sme kombinovali, mali sme zaujímavé ofenzívne veci. V druhom polčase nás DAC dostal pod tlak, tlačili nás hlavne po pravej strane, nechávali sme im viac priestoru. Škoda, že sme už neboli viac aktívni, neboli sme nebezpeční. Na tom musíme popracovať, aby náš dobrý výkon nevydržal len jeden polčas," zhodnotil.V skupine o udržanie sa sú Zlaté Moravce stále bez víťazstva, doma totiž podľahli Banskej Bystrici 0:1 gólom Jakuba Považanca. Doma nebodovali ani Michalovce, ktoré nestačili na Skalicu a prehrali s ňou 1:3. Banskobystričania si ziskom troch bodov upevnili post lídra hodnotenia dolnej časti tabuľky a pred Trenčanmi majú už osembodový náskok.Skaličania sa triumfom na Zemplíne definitívne zachránili v najvyššej domácej súťaži, no domácich pätnásta prehra v ročníku priblížila k baráži. Michalovce sú aktuálne preposledné a na Košice pred nimi strácajú tri body.Šieste kolo nadstavby v nedeľu podvečer uzavrie prestížne derby medzi Trnavou a Slovanom Bratislava.