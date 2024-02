Slovenskí hokejisti vo Zvolene po skvelom obrate zdolali Nemcov, pätnásť minút pred koncom prehrávali o dva góly

Vo Zvolene po štrnástich rokoch

Glosárov víťazný debut



Slovensko - Nemecko 5:2 (0:0, 0:1, 5:1) - doplnkové nájazdy: 2:1



prípravný medzištátny zápas - Zvolen



Góly: 46. Hrehorčák, 50. Lukošik (Džugan, Ivan), 54. Kukuča, 59. Kašlík Kukuča), 59. Baláž (Kollár) - 39. Nijenhuis (Mik), 45. Nijenhuis (Brunnhuber)

Vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, J, Konc ml. - Durmis, Hercog, 4017 divákov



Zostavy:

Slovensko: Glosár - Mudrák, Ivan, Bučko, Gajdoš, Korenčik, Golian, Brincko, Beňo - Faško-Rudáš, Tamáši, Okuliar - Kukuča, Kollár, Hrehorčák - Baláž, Čacho, Kašlík - Džugan, Myklucha, Lukošik

Nemecko: Ancicka - Mik, Geibel, Sennhenn, Klein, Pilu, Preto, Dziambor, Wirth - Schinko, Leonhardt, Blank - Jentzsch, Fleischer, Krauss - Schiemenz, Heigl, Oswald - Wohlgemuth, Brunnhuber, Calster - Nijenhuis



Slováci za päť minút vyrovnali

Dva góly do prázdnej bránky

7.2.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela vo svojom úvodnom zápase v kalendárnom roku 2024, v stredu si vo Zvolene poradila s výberom Nemecka a zdolala ho 5:2.Zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrávali v tomto súboji už 0:2, v záverečnej pätnásťminútovke sa im však podaril dokonalý obrat.Druhý zápas proti rovnakému súperovi odohrajú Slováci vo štvrtok opäť vo Zvolene rovnako o 18.00 h. Vo Zvolene sa slovenskí reprezentant predstavili po viac ako štrnástich rokoch.V 76. vzájomnom súboji v ére samostatnosti dosiahli Slováci jubilejný 40. triumf, okrem toho sa zrodila aj jedna remíza a 34-krát zvíťazili Nemci. V stredu sa vo Zvolene zrodil druhý triumf Slovákov bez prerušenia.Pri debute v národnom tíme si brankár Vladimír Glosár pripísal víťazný duel a vyhlásili ho za najlepšieho hráča slovenského tímu v tomto súboji."Bol to výborný zápas. V druhej tretine sme dali trikrát žŕdku a zdalo sa, že v celom zápase neskórujeme ani raz. Aj keď to nevyzeralo dobre, tak chalani sa nevzdali a zabojovali. Ani po dvoch góloch sme toho veľa nemuseli meniť a vyšiel nám obrat, čo ma veľmi teší," povedal v prenose JOJ Šport hlavný kouč Craig Ramsay a vyzdvihol aj výkon brankára Glosára.V prvej tretine boli Slováci strelecky aktívnejší aj nebezpečnejší, skóre sa však nemenilo, keďže obaja brankári si držali čisté konto.V druhej časti slovenskí hokejisti zatlačili súpera, pomohli im k tomu dve presilovky. V početných výhodách však neskórovali a prišiel trest, keď v 39. minúte v brejku uspel Jan Nijenhuis.Keď ten istý hráč v 45. minúte upravil na 0:2, zdalo sa, že slovenský výber odíde s prehrou. Vzápätí však prišiel kontaktný gól Patrika Hrehorčáka a v 50. minúte Adam Lukošik premiérovým zásahom v národnom tíme vyrovnal na 2:2.Zvolenské tribúny rozburácal o štyri minúty neskôr Andrej Kukuča, ktorý získal puk v strednom pásme, unikol súperom a švihom pridal tretí slovenský gól.Dôležité potom bolo, že slovenskí reprezentanti neinkasovali pri vylúčení Martina Faška-Rudáša , počas ktorého dokonca mali šancu aj na štvrtý presný zásah.V závere siahli Nemci k hre bez brankára, vyrovnať sa im však nepodarilo, ale Matej Kašlík aj Jozef Baláž ešte skórovali do prázdnej bránky.