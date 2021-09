Slovenskí hokejisti začnú na ZOH 2022 v Pekingu proti Fínsku, postup do osemfinále majú istý

Dva zápasy v rovnakom čase

Na olympiáde aj hráči z NHL

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa len nedávno kvalifikovala na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu a spoznala mená súperov pod piatimi kruhmi, od štvrtka vie už aj svoj presný program v základnej C-skupine.Slováci začnú púť olympijským turnajom vo štvrtok 10. február 2022 duelom proti Fínom, o deň neskôr absolvujú stretnutie proti Švédom.Oba súboje proti severským výberom sú na programe od 16.40 h miestneho času, teda o 9.40 h SEČ. V nedeľu 13. februára 2022 o 12.10 h (5.10 h SEČ) čaká na tím tréner Craiga Ramsayho zápas proti Lotyšom.Do vyraďovacej časti turnaja postúpi všetkých 12 účastníkov - štyria najlepší priamo do štvrťfinále, zostávajúcich osem do osemfinále.Kvalifikácia o postup do štvrťfinále resp. osemfinále sa v Pekingu uskutoční 15. februára, o deň neskôr sa budú hrať štvrťfinálové stretnutia. Semifinále je na programe 18.2., duel o bronz o deň neskôr a finále o zlato v sobotu 19. februára 2022.Slováci v ére samostatnosti ani raz nechýbali na olympijskom hokejovom turnaji, v Nagane 1998 aj Salt Lake City 2002 sa však predstavili len v predkole a do hlavnej súťaže sa nedostali. Ich najlepším umiestnením je 4. priečka z Vancouveru 2010, štyri roky predtým v Turíne obsadili 5. pozíciu.Len nedávno padla definitíva, že pod piatimi kruhmi v Pekingu môžu štartovať aj hráči zo zámorskej NHL.