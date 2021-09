Barcelona už tretí zápas za sebou nebodovala naplno a tréner Koeman možno na lavičke skončí (video)

Barcelona pokukuje po novom trénerovi

Protesty Koemana a červené karty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2021 (Webnoviny.sk) - Kríza v španielskom futbalovom veľkoklube FC Barcelona sa prehlbuje. Štvrtková remíza 0:0 na trávniku Cádizu je už tretí zápas za sebou, v ktorom zverenci Ronalda Koemana nebodovali naplno a v tabuľke La Ligy klesli na 7. miesto s mankom siedmich bodov na Real Madrid . Hovorí sa o tom, že hráči si na ihrisku neveria a prezident Joan Laporta nemá dobrý vzťah s trénerom Ronaldom Koemanom Olej do ohňa pridal aj 58-ročný holandský kormidelník nečakaným vyhlásením pred médiami, v ktorom prečítal vopred pripravené vyhlásenie o neradostnej finančnej situácii v klube a minimalizoval šance na zisk majstrovského titulu už v tejto sezóne."V najbližších hodinách padne rozhodnutie o budúcnosti Koemana. Je možné, že v nedeľu proti Levante už nebude sedieť na lavičke FC Barcelona ako tréner. Už pred zápasom s Cádizom to nemal jednoduché a bezgólovou remízou si to ešte zhoršil. Po záverečnom hvizde rozhodcu sa rozbehli kontakty, telefonáty, stretnutia," napísal španielsky denník Marca na svojom webe.Pridal aj pár viet o možných nástupcoch niekdajšieho skvelého holandského reprezentanta. "V klube už niekoľko týždňov sledujú situáciu na trhu a v hre sú mená ako Robert Martínez, Xavi Hernández Antonio Conte či Phillip Cocu. Zlá finančná situácia však isto zaváži pri konečnom rozhodnutí o výmene trénera.""Nemám na sebe dres Barcy preto, aby som skončil druhý alebo tretí. Som presvedčený, že napriek nášmu zlému začiatku budeme na konci sezóny bojovať o titul," vyhlásil skúsený obranca Gerard Piqué Ďalší skúsený futbalista Sergi Roberto vyzval na to, aby všetci v klube ťahali za jeden koniec podrazu a netrieštili svoje názory."Musíme byť jednotnejší ako kedykoľvek predtým. Platí to o nás hráčoch, ale aj tréneroch, prezidentovi a fanúšikoch. Neprežívame ľahké obdobie, ale som presvedčený, že všetko prekonáme. Sme FC Barcelona a stále môžeme vyhrať španielsku ligu," skonštatoval 29-ročný obranca či stredopoliar.Súboj na Estádio Nuevo Mirandilla v Cádize mohla Barcelona aj prehrať, lebo od 65. min hrala bez vylúčeného Frenkieho de Jonga a v nadstavenom čase videl červenú kartu aj tréner Koeman za nemiestne protesty voči rozhodcom."Na prístup hráčov sa nemôžem sťažovať. Urobili všetko, čo bolo v ich silách. Bojovali do poslednej minúty, ale bol to komplikovaný zápas," podotkol Koeman.Zatiaľ čo FC Barcelona je v tabuľke siedmy s bilanciou dve víťazstvá a tri remízy, Cádiz je až štrnásty s jedným víťazstvom na konte. V zápase s Barcelonou prišiel o obrancu Faliho Giméneza, ktorý si bolestivo zranil koleno bez kontaktu s protihráčom.