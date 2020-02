Slovenskí interpreti sa spojili v piesni Predstavujem si krajinu, venovaná je Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici

Melódia piesne Imagine

Fotografie mapujú priebeh vzniku piesne

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí interpreti Milan Lasica, Nora Ibsenová, Emma Drobná, Erik Šulc a Robert Pospiš sa spojili v piesni Predstavujem si krajinu, ku ktorej v piatok zverejnili spoločný videoklip. Novinkou sa rozhodli uctiť si novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ktorých pred dvomi rokmi zavraždili.Pieseň je dôstojnou spomienkou na život, lásku a odhodlanie dvoch mladých ľudí, ktorí svoje životy zasvätili vyššiemu princípu - dobru a spravodlivosti, je venovaná ľuďom, ktorí zmenili Slovensko a nikdy sa o tom nedozvedeli.Text emotívnej skladby, ktorá vznikla na melódiu piesne Imagine Johna Lennona, napísal v roku 1989 Ivan Štrpka. V lete 1989 na festivale Valašský Špalíček vo Valašskom Meziříčí zaspieval Dežo Ursiny aj skladbu Imagine. Keď končila, začal ju spievať ešte raz, ale už so slovenským textom z pera Ivana Štrpku. Ursiny vtedy pieseň venoval Janovi Palachovi.Po tridsiatich rokoch sa skladbu rozhodol oživiť kreatívny producent Marek Kučera. Okrem Štrpku oslovil aj hudobníkov Roberta Pospiša a Martina Sillaya, ktorí sa postarali o produkciu skladby, vymysleli jej nový aranžmán a nahrali ju.Kučera do novinky pritom zámerne zaangažoval interpretov rôznych hudobných žánrov a rôzneho veku. „Cieľom bolo ukázať, že je možné spojiť sily, nadchnúť sa pre dobrú vec a vytvoriť niečo krásne, niečo, čomu spoločne veríme a chceme šíriť ďalej. Môžeme mať iné názory, pozerať na svet zo svojich perspektív, ale v základných ľudských hodnotách by sme mali byť jednotní a stáť pri sebe,“ uviedol.Všetky hudobné nástroje okrem violončela, ktorým do skladby prispel Jozef Lupták, nahrali Pospiš so Sillayom. Videoklip k piesni vznikol, tak isto ako nahrávka, v bratislavskom štúdiu Real Music House. Nakrútili ho Miro Remo a Dušan Husár, ktorý časť klipu snímal na 16 mm kameru. O farebnú korekciu obrazu sa postarali Petr Simon a Pavel Marko.Všetci, ktorí sa na projekte podieľali, robili to podľa Kučerových slov z vlastného presvedčenia a bez nároku na honorár. Pieseň, ktorú interpreti spoločne vytvorili, je záujemcom a záujemkyniam k dispozícii zadarmo na webovej stránke www.predstavujemsikrajinu.sk.Na webe projektu, ktorý navrhol Rasťo Tupý v spolupráci s Milošom Homolom, sa nachádzajú aj čiernobiele fotografie Martiny Mlčúchovej. Šesťdesiatdeväť snímok mapuje príbeh vzniku piesne, ktorá je zároveň i tichou spomienkou na Jana Palacha.Agentúru SITA o tom informoval autor projektu Marek Kučera.