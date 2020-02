Spevácke hviezdy pomôžu Sabinke, tradičný rockový večer ponúkne skvelé hity

Gladiator si pripravil rockové vypaľovačky

Spomienka na Milana "Miňa" Kočana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Finalistka Superstar 2018, víťaz Košického zlatého pokladu, ale aj stálica slovenskej hudobnej scény svojími vystúpeniami podporia benefičný koncert Rockový večer.Už siedmy ročník tradičného charitatívneho podujatia sa uskutoční 22. 2. 2020 od 18.00 v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku v Snine. Vstupné je dobrovoľné a celý výťažok bude venovaný dvojročnej Sabinke Popovičovej, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou (DMO).Headlinerom večera je skupina Gladiátor. „Sme radi že sme boli oslovení pomôcť svojou hudbou a tak podporiť myšlienku - ideu pomoci ľuďom ktorí to potrebujú,“ hovorí Miko Hladký. Pre divákov si pripravili rockové vypaľovačky ako Hlavu maj hore, Nemôžem dýchať či Bonboniéra. Na východ Slovenska sa veľmi tešia a koncertom chcú poďakovať všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú a budú pomáhať.Na podujatí zaznie aj emotívna a úspešná skladba Anjel od talentovanej speváčky Karmen Pál-Baláž. „Tento ročník budem súčasťou benefičného koncertu v Snine aj ja, som rada, že som dostala pozvanie. Teším sa na podujatie, na stretnutie s muzikantmi, a verím, že príde veľa ľudí, aby sme spoločne pomohli,“ vraví finalistka Superstar 2018.Skladby Lúč a Žena, známe aj z éterov rádií, zaspieva Tomáš Buranovský aka. Buranowski.„Ďakujem, že 22. februára budem môcť byť súčasťou koncertu a že všetci spolu podporíme krásnu vec,“ povedal sympatický spevák, ktorý sa v roku 2010 stal víťazom Košického zlatého pokladu a známy je aj účinkovaním v SuperStar či ďalšej šou Česko Slovensko má talent.Rockový večer, ktorý organizuje Občianske združenie Miňo, je spomienkou na bubeníka Milana „Miňa“ Kočana.„Na nášho syna spomíname neustále. Nič nezacelí tu dieru v srdci, ktorú nám spôsobila jeho strata. Pomáha nám však v jeho mene šíriť dobro a pomáhať tak tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ povedal otec mladíka Miňo Kočan st.Poklonu rodičom za to, že po tom, čo sa stalo ich synovi, našli v sebe silu usporadúvať koncerty na pomoc iným, zložil aj Buranowski. „Dnes, keď vidíme, že sa do popredia spoločnosti, aj tej najvyššej, dostáva nenávisť a honba za majetkom niektorých ľudí zbavuje zábran, je veľmi dôležité odpovedať opačnou kartou. Snahou pomáhať a poukazovať na tie pravé, ľudské hodnoty,“ povedal.Moderátorom večera, podobne ako tomu bolo aj počas predchádzajúcich šiestich ročníkov, bude Marek Lacko, ktorý vystúpi aj so svojou skupinou Fictive Marry. „Náš Miňko by mal obrovskú radosť, keby videl, že aj jeho vášňou - hudbou môžeme podporiť choré detičky,“ doplnila mamička Alenka Kočanová.