 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Slovenskí kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú známi


Slovensko doposiaľ nemá tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Na zasadnutí ...



gettyimages 1307990239 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko doposiaľ nemá tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Na zasadnutí Súdnej rady SR v júni zvolili dvoch kandidátov, ktorými sú Branislav Jablonka a Ondrej Laciak. Súdna rada musí vláde predložiť troch kandidátov.


Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová 4. septembra vyhlásila novú voľbu, ktorá sa uskutoční 16. decembra o 13:00 v sídle Súdnej rady SR. Oprávnení navrhovatelia mohli návrhy na kandidáta na sudcu ESĽP za Slovenskú republiku podávať do 21. novembra 2025.

Kosová a člen súdnej rady Ľuboš Kunay navrhli za kandidátku Janu Jelinkovú Dudzíkovú a člen súdnej rady Peter Šamko navrhol Katarínu Roskoványi.

Som rada, že nám boli doručené návrhy na dve kandidátky na sudkyňu ESĽP. Môže sa zdať, že proces trvá dlho, netreba však zabúdať na to, že kandidáti musia spĺňať prísne požiadavky, ktoré stanovuje jednak právny poriadok SR ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd," vysvetlila Kosová.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú známi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti Slovenskí sudcovia
