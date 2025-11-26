Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Chcete mať istotu, že zľava je skutočná? Pomôžeme vám odhaliť najlepšie ponuky


Tagy: PR Zľavy

A nakúpiť tovar v zľave je lákavé. Všetci radi nakupujeme vo výpredajoch a čím vyššia zľava, tým lepší pocit. Ako si však overiť, či je zľava skutočne výhodná a teraz je ten správny čas tovar ...



Zdieľať
new project 15 676x444 26.11.2025 (SITA.sk) - A nakúpiť tovar v zľave je lákavé. Všetci radi nakupujeme vo výpredajoch a čím vyššia zľava, tým lepší pocit. Ako si však overiť, či je zľava skutočne výhodná a teraz je ten správny čas tovar kúpiť?

Pomôže vám užitočná funkcia Cenopád na Heureke


Problém tradičných zliav je však taký, že často nehovoria úplnú pravdu. Situáciu mal zlepšiť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý zaviedol presné pravidlá pre výpočet zliav, no ani ten nie je stopercentný. Čo presne hovorí? Ak obchodník znižuje cenu tovaru, výška zľavy sa musí vypočítať z najnižšej ceny, ktorú mal tovar za ostatných 30 dní. Inak porušuje zákon. Obchodník už teda nemôže navýšiť cenu tovaru tesne pred zľavou, aby zľava vyzerala lákavejšie. Stále si však každý obchod môže nastaviť vlastnú cenotvorbu, a preto jeho zľava nemusí byť reálna. Heureka však prišla s riešením, ktoré ide za hranice individuálnych zliav. Volá sa Cenopád a poskytuje obraz o celkovej situácii na trhu.

Cenopád na Heureke zaručuje, že nenaletíte a skutočne ušetríte


Je to skvelý nástroj, ktorý vám pomáha nájsť produkty, ktoré aktuálne poskytujú najlepší pomer ceny a hodnoty. Skrátka, robiť inteligentnejšie nákupné rozhodnutia. Na zistenie, či cena skutočne klesla, používa Cenopád inteligentný systém na výpočet takzvanej referenčnej ceny. Je to priemer najlepších cien ponúkaných všetkými e-shopmi na Heureke za ostatných 30 dní. Porovnaním aktuálnej ceny s touto referenčnou cenou tak Cenopád zaručuje, že cena produktu skutočne klesla.

Vyskúšajte si to sami!


Pokazila sa vám stará rýchlovarná konvica či iný kuchynský spotrebič? Chceli by ste vymeniť starý televízor za nový? Hľadáte pre svoje dieťa pod stromček hračky, no nechcete kupovať predražené výrobky? Ak nehľadáte konkrétny produkt, Cenopád vám pomôže nájsť aktuálne najvýhodnejšiu ponuku. Navštívte na stránkach Heureky kategóriu produktu, ktorý hľadáte, a ak zakliknete v cenovom filtri Cenopád, uvidíte len tie produkty, ktoré zaznamenali reálny pokles ceny.

Cenopád vám teda pomôže nájsť najlepšiu ponuku a nakúpiť v správny čas. S príchodom novších, vylepšených modelov spotrebičov tie staršie "zastarávajú" a ich cena klesá. Ak teda nehľadáte úplnú novinku, Cenopád vám vďaka aktuálnemu poklesu ceny umožní nakúpiť produkt s ideálnym pomerom kvality a ceny. Príjemné nakupovanie!

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Chcete mať istotu, že zľava je skutočná? Pomôžeme vám odhaliť najlepšie ponuky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Zľavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlina kritizuje obmedzovanie diskusie v parlamente, koalícia rozpravu mocensky stopla pred výstupom Šimečku
<< predchádzajúci článok
Slovenskí kandidáti na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva sú známi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 