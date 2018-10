Slovenskí kickboxeri chcú z ME 10 medailí: Onuščák: Máme vysoké ciele

Peter Onuščák, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v kickboxe budú na domácich majstrovstvách Európy súťažiť s vysokými medailovými ambíciami. Šampionát pod záštitou Svetovej asociácie kickboxerských organizácií (WAKO) v disciplínach Low Kick, K1 a Kick Light sa v bratislavskej hale na Pasienkoch uskutoční od 13. do 21. októbra.Na tatami (Kick Light) a v ringu (Low Kick, K1) sa predstaví 31 zástupcov hostiteľskej krajiny. Prezidenta Slovenského zväzu kickboxu (SZK) Petra Onuščáka by potešilo desať medailí s minimálne dvoma zlatými.povedal Onuščák.V Bratislave sa predpokladá účasť 900 športovcov z vyše 30 krajín. Onuščák zdôraznil, že pôjde o najvýznamnejšie podujatie, aké sa v kickboxe na Slovensku uskutočnilo.dodal prezident SZK.V Kick Light sa súťaži na tatami s rozmermi 7x7 metrov. Je to polokontaktná disciplína s kontrolovanými technikami - boxerskými údermi a kopmi aj na stehná. Verzia prenesená do ringu je Low Kick, kde je cieľ knokautovať súpera. K1 je jedna z najtvrdších a najatraktívnejších disciplín, pridávajú sa kolená, klinče.