Slovenskí konšpirátori prerazili morálne dno, duo Lasica a Satinský malo spolupracovať s ŠTB

Cieľom sú len lajky

Patrili k preverovaným osobám

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Milan Lasica ani Július Satinský neboli spolupracovníkmi Štátnej bezpečnosti. Polícia vyvracia prostredníctvom stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti konšpiráciu, ktorá zosnulých umelcov zobrazuje ako agentov a spolupracovníkov komunistického režimu.„Na internete klamú slovenskí konšpirátori a neváhajú pri tom preraziť morálny suterén. Je im to úplne jedno, ich jediným cieľom je získať čo najviac lajkov a zdieľaní, aby sa mohli pochváliť pred svojou komunitou, aké veľké sprisahanie to odhalili,“ konštatuje polícia, ktorá upozorňuje na status používateľa Ludovít Vicena.Ten zverejnil fotku z Registračného protokolu agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky, ktorý je voľne dostupný na stránkach Ústavu pamäti národa a poukázal na mená Milana Lasicu a Júliusa Satinského.V skutočnosti boli obaja umelci len preverovanými osobami. „Spis preverovanej osoby bol zavedený s cieľom sústreďovať písomnosti previerkového charakteru na osoby z hľadiska ich nebezpečnosti. Je teda zrejmé, že obaja boli považovaní za preverované resp. nepohodlné osoby,“ uzatvára Polícia SR.Komik, herec a spevák Milan Lasica zomrel v nedeľu 18. júla večer vo veku 81 rokov na spoločnom koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders. Ako prvý informáciu priniesol denník Sme, ktorému to potvrdil zdroj blízky orchestru Bratislava Hot Serenaders.