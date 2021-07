Smer sa opäť obrátil na ústavný súd, Ficovi sa nepáči karanténa pre neočkovaných (video)

Spracovali právny návrh

Nezaočkovaní musia ísť do karantény

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa v pondelok opätovne obrátila na Ústavný súd SR (ÚS SR) Dôvodom je od pondelka platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) , ktorá posiela každú nezaočkovanú osobu do 14-dňovej karantény. Predseda strany Robert Fico o tom informuje prostredníctvom videa vo svojom profile na sociálnej sieti.„Cez víkend sme spracovali kvalifikovaný právny návrh, ktorý bol podpísaný potrebným počtom poslancov Národnej rady. Asi pred hodinou bol tento návrh doručený na Ústavný súd SR,“ povedal Fico. Verí, že aj v tomto prípade ÚS SR pozastaví platnosť tejto vyhlášky.„Nikoho nemožno nútiť, aby sa očkoval. Medzinárodné predpisy hovoria jasne. Existuje právo na očkovanie, ale nie povinnosť očkovania,“ uzavrel Fico s tým, že nie je možné vytvárať dve kategórie ľudí.Nezaočkovaní navrátilci spoza hraníc budú musieť od pondelka aj naďalej podstúpiť karanténu. Vyplýva to z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá v pondelok nadobudla platnosť.Zaočkovaná osoba nemusí po návrate na Slovensko nastúpiť do karantény. Pri vstupe na Slovensko sa musí vedieť preukázať potvrdením o očkovaní a registrácii v systéme e-hranica. Strana Smer-SD už jednu vyhlášku z dielne ÚVZ SR na ÚS SR podala.