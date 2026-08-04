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04. augusta 2026
Slovenskí mladíci boli blízko veľkého skalpu, Švédsko zlomilo ich odpor až po predĺžení
Hlavný tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov František Štolc po stretnutí neskrýval sklamanie z výsledku, no výkon svojho mužstva ocenil. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Hlavný tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov František Štolc po stretnutí neskrýval sklamanie z výsledku, no výkon svojho mužstva ocenil.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do Hlinka Gretzky Cupu v kanadskom Edmontone veľmi dobrým výkonom. Favorizovanému Švédsku boli viac než vyrovnaným súperom a napokon mu podľahli tesne 3:4 po predĺžení, keď o víťazstve severanov rozhodol Milan Sundström.
Hlavný tréner slovenskej reprezentácie František Štolc po stretnutí neskrýval sklamanie z výsledku, no výkon svojho mužstva ocenil. „Veľmi nás mrzí táto prehra, pretože sme boli viac než vyrovnaným súperom. Od začiatku sme hrali koncentrovane a dodržiavali sme veci, ktoré sme si povedali na mítingu,“ uviedol podľa webu hockeyslovakia.sk.
Podľa slovenského kouča jeho zverenci zvládli aj náročné momenty zápasu. „Švédi potom duel otočili, ale našou poctivou hrou sa nám podarilo vyrovnať. V predĺžení napokon rozhodol možno aj kúsok šťastia - vyhral šťastnejší tím. Aj my sme si totiž vytvorili šance, ktoré sme, žiaľ, nedokázali premeniť,“ dodal Štolc.
Slováci sa ujali vedenia v 12. minúte napriek tomu, že hrali v oslabení. Po prečíslení dvoch proti jednému skóroval Rychlík a zverenci Františka Štolca si jednogólový náskok udržali až do záveru druhej tretiny. Švédom sa podarilo vyrovnať až v 38. minúte zásluhou Forsberga.
Dramatický priebeh ponúkla tretia tretina. V 46. minúte poslal Slovensko opäť do vedenia Selič, no Sundström krátko nato vyrovnal. Po góle Johnssona v 52. minúte prehrával slovenský tím 2:3, ale Botka v 57. minúte tvrdou strelou od modrej čiary zariadil vyrovnanie na 3:3 a poslal duel do predĺženia.
V ňom mal najprv veľkú šancu Ozogány, ktorý sa dostal až pred švédskeho brankára. Ten však jeho bekhendový blafák zneškodnil. Napokon padol gól na druhej strane: Sundström sa dostal do samostatného úniku od vlastnej bránky a druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe favorita.
Slovenský tím si do tabuľky pripísal bod za prehru po predĺžení a v základnej A-skupine ho ešte čakajú zápasy proti domácemu výberu Kanady a Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí mladíci boli blízko veľkého skalpu, Švédsko zlomilo ich odpor až po predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do Hlinka Gretzky Cupu v kanadskom Edmontone veľmi dobrým výkonom. Favorizovanému Švédsku boli viac než vyrovnaným súperom a napokon mu podľahli tesne 3:4 po predĺžení, keď o víťazstve severanov rozhodol Milan Sundström.
Hlavný tréner slovenskej reprezentácie František Štolc po stretnutí neskrýval sklamanie z výsledku, no výkon svojho mužstva ocenil. „Veľmi nás mrzí táto prehra, pretože sme boli viac než vyrovnaným súperom. Od začiatku sme hrali koncentrovane a dodržiavali sme veci, ktoré sme si povedali na mítingu,“ uviedol podľa webu hockeyslovakia.sk.
Podľa slovenského kouča jeho zverenci zvládli aj náročné momenty zápasu. „Švédi potom duel otočili, ale našou poctivou hrou sa nám podarilo vyrovnať. V predĺžení napokon rozhodol možno aj kúsok šťastia - vyhral šťastnejší tím. Aj my sme si totiž vytvorili šance, ktoré sme, žiaľ, nedokázali premeniť,“ dodal Štolc.
Slováci sa ujali vedenia v 12. minúte napriek tomu, že hrali v oslabení. Po prečíslení dvoch proti jednému skóroval Rychlík a zverenci Františka Štolca si jednogólový náskok udržali až do záveru druhej tretiny. Švédom sa podarilo vyrovnať až v 38. minúte zásluhou Forsberga.
Dramatický priebeh ponúkla tretia tretina. V 46. minúte poslal Slovensko opäť do vedenia Selič, no Sundström krátko nato vyrovnal. Po góle Johnssona v 52. minúte prehrával slovenský tím 2:3, ale Botka v 57. minúte tvrdou strelou od modrej čiary zariadil vyrovnanie na 3:3 a poslal duel do predĺženia.
V ňom mal najprv veľkú šancu Ozogány, ktorý sa dostal až pred švédskeho brankára. Ten však jeho bekhendový blafák zneškodnil. Napokon padol gól na druhej strane: Sundström sa dostal do samostatného úniku od vlastnej bránky a druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe favorita.
Slovenský tím si do tabuľky pripísal bod za prehru po predĺžení a v základnej A-skupine ho ešte čakajú zápasy proti domácemu výberu Kanady a Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí mladíci boli blízko veľkého skalpu, Švédsko zlomilo ich odpor až po predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.
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