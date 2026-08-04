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04. augusta 2026
Šramková v príprave na US Open postúpila do 2. kola v Toronte a stúpa v rebríčku
Rebecca Šramková sa zlepšuje na tvrdom povrchu pred US Open. Slovenská tenistka Rebecca Šramková má solídnu formu pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v New Yorku. Na ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Rebecca Šramková sa zlepšuje na tvrdom povrchu pred US Open.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková má solídnu formu pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v New Yorku.
Na štedro dotovanom podujatí WTA 1000 na tvrdom povrchu v kanadskom Toronte (dotácia 7,43 mil. USD) vyhrala Šramková už dva zápasy a zo 141. miesta v rebríčku WTA vo dvojhre sa virtuálne posunula na 128. priečku.
Najprv 29-ročná Slovenka postúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže, keď si vo finále poradila s Thajčankou Mananchayou Sawangkaewovou 6:1, 6:4. V 1. kole hlavnej súťaže vzápätí vyradila Rusku Annu Blinkovovú 6:3, 6:3.
V súboji dvoch kvalifikantiek Šramková až päťkrát vzala podanie svojej súperke, sama o prišla o svoj servis dvakrát. Pri podaní 27-ročnej Rusky premenila druhý mečbal za stavu 5:3 v druhom sete. V oboch zápasoch Šramková zdolala o čosi vyššie postavené súperky z druhej stovky rebríčka.
Zverenka trénera Milana Martinca v súboji o postup do 3. kola vyzve ďalšiu ruskú tenistku Dianu Šnajderovú, ktorej patrí 18. priečka v renkingu WTA.
Zdroj: SITA.sk - Šramková v príprave na US Open postúpila do 2. kola v Toronte a stúpa v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková má solídnu formu pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v New Yorku.
Na štedro dotovanom podujatí WTA 1000 na tvrdom povrchu v kanadskom Toronte (dotácia 7,43 mil. USD) vyhrala Šramková už dva zápasy a zo 141. miesta v rebríčku WTA vo dvojhre sa virtuálne posunula na 128. priečku.
Najprv 29-ročná Slovenka postúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže, keď si vo finále poradila s Thajčankou Mananchayou Sawangkaewovou 6:1, 6:4. V 1. kole hlavnej súťaže vzápätí vyradila Rusku Annu Blinkovovú 6:3, 6:3.
V súboji dvoch kvalifikantiek Šramková až päťkrát vzala podanie svojej súperke, sama o prišla o svoj servis dvakrát. Pri podaní 27-ročnej Rusky premenila druhý mečbal za stavu 5:3 v druhom sete. V oboch zápasoch Šramková zdolala o čosi vyššie postavené súperky z druhej stovky rebríčka.
Zverenka trénera Milana Martinca v súboji o postup do 3. kola vyzve ďalšiu ruskú tenistku Dianu Šnajderovú, ktorej patrí 18. priečka v renkingu WTA.
Zdroj: SITA.sk - Šramková v príprave na US Open postúpila do 2. kola v Toronte a stúpa v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.
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