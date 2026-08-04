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 24hod.sk    Šport

04. augusta 2026

Šramková v príprave na US Open postúpila do 2. kola v Toronte a stúpa v rebríčku


Tagy: dvojhra žien Postup slovenská tenistka turnaj WTA WTA Toronto

Rebecca Šramková sa zlepšuje na tvrdom povrchu pred US Open. Slovenská tenistka Rebecca Šramková má solídnu formu pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v New Yorku. Na ...



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australian_open_tennis_93575 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Rebecca Šramková sa zlepšuje na tvrdom povrchu pred US Open.


Slovenská tenistka Rebecca Šramková má solídnu formu pred záverečným grandslamovým turnajom sezóny US Open v New Yorku.

Na štedro dotovanom podujatí WTA 1000 na tvrdom povrchu v kanadskom Toronte (dotácia 7,43 mil. USD) vyhrala Šramková už dva zápasy a zo 141. miesta v rebríčku WTA vo dvojhre sa virtuálne posunula na 128. priečku.

Najprv 29-ročná Slovenka postúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže, keď si vo finále poradila s Thajčankou Mananchayou Sawangkaewovou 6:1, 6:4. V 1. kole hlavnej súťaže vzápätí vyradila Rusku Annu Blinkovovú 6:3, 6:3.



V súboji dvoch kvalifikantiek Šramková až päťkrát vzala podanie svojej súperke, sama o prišla o svoj servis dvakrát. Pri podaní 27-ročnej Rusky premenila druhý mečbal za stavu 5:3 v druhom sete. V oboch zápasoch Šramková zdolala o čosi vyššie postavené súperky z druhej stovky rebríčka.

Zverenka trénera Milana Martinca v súboji o postup do 3. kola vyzve ďalšiu ruskú tenistku Dianu Šnajderovú, ktorej patrí 18. priečka v renkingu WTA.


Zdroj: SITA.sk - Šramková v príprave na US Open postúpila do 2. kola v Toronte a stúpa v rebríčku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dvojhra žien Postup slovenská tenistka turnaj WTA WTA Toronto
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