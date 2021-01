Slovenskí mladíci ukázali na MS v hokeji do 20 rokov moderné prvky, Šatan vidí Ramsayho rukopis

Dobrá robota trénerov

Inšpirácia zámorím

Šanca na lepší výsledok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov obsadila na majstrovstvách sveta juniorov rovnako ako pred rokom ôsmu priečku. V hre slovenského tímu v Edmontone však bolo vidieť prvky moderného hokeja napriek tomu, že zverenci Róberta Petrovického dosiahli iba jedno víťazstvo v piatich zápasoch.Prezident SZĽH Miroslav Šatan v predvedenej hre videl podobnosť so seniorským tímom SR a rukopisom kanadského trénera Craiga Ramsayho "Vždy som tvrdil, že je potrebné, aby sme systémy prepojili, aby sme hráčov začali učiť jednotný moderný systém už v skorých rokoch. Verím, že sa to postupne prenesie aj do nižších reprezentácii a chlapci budú už v skoršom veku s tým konfrontovaní a do 'dvadsiatky' prídu už so systémom v krvi," uviedol Miroslav Šatan na zväzovom webe HockeySlovakia.sk.Podľa Šatana trénerský tím SR "20" napriek sťaženým podmienkam v príprave aj počas MS (povinné tzv. bubliny spôsobené pandémiou koronavírusu) odviedol dobrú robotu."Bolo tam vidieť veľa prvkov moderného hokeja. Boli sme zorganizovaní v obrane, spôsob forčekingu, zmena v hraní oslaboviek a presiloviek, to všetko kopírovalo štýl, ktorý hráme v A-tíme’," skonštatoval niekdajší dlhoročný kapitán slovenskej reprezentácie a držiteľ štyroch medailí z majstrovstiev sveta.Podľa prezidenta SZĽH nie je veľké prekvapenie, že turnaj ovládli hráči USA, ktorí patrili do top trojky najväčších favoritov."To, že majú väčšinu hráčov jednak draftovaných tímami NHL a jednak hrajúcich v univerzitných tímoch NCAA ukazuje, že nároky na hokejistu v 21. storočí si vyžadujú aj vzdelanie a rozšírené obzory. Títo hráči sa stávajú vzácnym artiklom pre tímy NHL," podotkol Šatan.Podľa jeho slov na Slovensku sa musíme inšpirovať touto zámorskou cestou. Chceme vybudovať sieť stredoškolských hokejových akadémii."Vyrastali by nám hráči, ktorí sú komplexní po všetkých stránkach. V prípade, že nebudú hrať hokej, budú sa vedieť uplatniť na pracovnom trhu. Na tomto chceme pracovať a verím, že nám pomôžu tí najdôležitejší ľudia, župani, ministerstvo školstva a ďalší. Veríme, že budeme pokračovať v pláne budovania akadémii a stredísk pre našu mládež a začne to naberať reálne kontúry,“ dodal Šatan na webe SZĽH.Na najbližšom svetovom šampionáte do 20 rokov čaká na Slovákov náročná základná skupina s Američanmi, Švédmi, Rusmi a Švajčiarmi. Šatan si napriek tomu myslí, že tím SR bude mať šancu aj na lepší výsledok ako po minulé roky."Tréneri tento rok zapracovali veľa mladých hráčov. Traja šestnásťroční patrili k tým lepším v mužstve, ale aj ostatní mladí sa ukázali. Polovica mužstva môže hrať na budúci rok a využiť skúsenosti, ktoré nadobudli. Myslím si, že budeme mať šancu zabojovať aj o lepšie umiestnenie, na aké sme zvyknutí," myslí si prezident SZĽH.Mladí Slováci sa aktuálne po šiesty raz za sebou rozlúčili so šampionátom do 20 rokov prehrou vo štvrťfinále. Zatiaľ naposledy sa dostali o krok ďalej v roku 2015, keď si v kanadskom Toronte vybojovali bronzové medaily.Bronzoví boli aj v roku 1999 vo Winnipegu. Sú to naďalej jediné dva medailové šampionáty SR "20" v ére modernej samostatnosti Slovenska.