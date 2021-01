Svitko si na Rely Dakar pohoršil, Benko a Vlčák prišli do cieľa v šiestej desiatke

Piatu etapu vyhral Barreda

Benko a Vlčák tesne za sebou

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko na Rely Dakar 2021 v Saudskej Arábii obsadil v piatkovej 6. etape 19. priečku a v celkovej klasifikácii klesol z 12. na 14. pozíciu. opäť o čosi zlepšil.Na 38-ročného Žaškovčana jazdiaceho na KTM aj jeho konkurentov v piatok čakalo 665 kilometrov z Burajdáhu do bivaku v Ha'il, jazdci mali prekonať 485 km meraných úsekov. V sobotu je na Dakare 2021 voľný deň, ďalšia etapa sa uskutoční v nedeľu.Piatu etapu vyhral Španiel Joan Barreda pred Rossom Branchom z Botswany (+13 s) a Austrálčanom Danielom Sandersom (+53 s). Líder po štvrtku Argentínča Kevin Benavides skončil v piatok až sedemnásty.Na čele celkovej klasifikácii tak opäť prišlo k zmene, vedie Austrálčan Toby Price pred K. Benavidesom (+2:16 min) a tretí je Čiľan José Ignacio Cornejo (+2:57.). Svitko, ktorý v piatok za Barredom zaostal o 12:03 min, stráca v celkovom poradí na Prica 25:30 min.Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia v kategórii motocyklov Martin Benko Erik Vlčák prišli do cieľa štvrtkovej etapy tesne za sebou v šiestej desiatke výsledkového poradia. Benka klasifikovali na 52. a Vlčáka na 53. priečke. Celkovo je Benko 47. (+8:53:13 h) a Vlčák 50. (+9:41:00).V súťaži motocyklov na Dakare 2021 sa zatiaľ ani jednému jazdcovi nepodarilo zostať na čele celkového hodnotenia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní. Až do štvrtka bolo na čele vždy iné meno, líder po piatku Toby Price viedol aj po nedeľňajšej 1. etape.V súťaži automobilov v piatok zvíťazil Španiel Carlos Sainz , na čele sa však stále drží Francúz Stéphane Peterhansel . Medzi štvorkolkami v piatok dosiahol najlepší čas Francúz Alexandre Giroud, celkové poradie vedie stále Argentínčan Nicolas Cavigliasso. Medzi buginami je lídrom Poliak Aron Domžala a medzi kamiónmi Rus Dmitrij Sotnikov.