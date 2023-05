Slovenskí mladíci úspešne odštartovali na MS vo futbale do 20 rokov, keď jasne zvíťazili nad Fidži

Tréner pykal za červenú kartu

Lepší vstup si nemohli želať

Na MS hrali zatiaľ iba raz

21.5.2023 (SITA.sk) - Slovenským futbalovým reprezentantom do 20 rokov vyšiel vstup do majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Argentíne.V sobotňajšom stretnutí základnej B-skupiny zvíťazili v San Juane nad tímom z exotického Fidži vysoko 4:0 . Usadili sa na 1. mieste v tabuľke, o skóre pred Američanmi, ktorí v úvodnom zápase šampionátu triumfovali nad Ekvádorčanmi (1:0).Favorizovaných zverencov trénera Alberta Rusnáka st. poslal do vedenia v 17. minúte hlavičkou Adam Gaži. O osem minút neskôr zvýšili Slováci na 2:0, keď pravačkou skóroval Máté Szolgai.Po zmene strán v 70. minúte pridal tretí slovenský zásah Artur Gajdoš, ktorého center zapadol k ľavej žrdi bránky Fidži. V 79. minúte korunoval svoj výborný výkon gólom aj kapitán Timotej Jambor.„Na úvod tohto šampionátu je to krásny pocit, zažiť víťazstvo, vyhrať 4:0... Chlapci ukázali množstvo krásnych herných kombinácií, takže sme relatívne spokojní. Naše góly padli po pekných kombináciách. Škoda nepremenených príležitostí. Skóre mohlo byť ďaleko vyššie,“ vyhlásil vo videu na webe SFZ asistent trénera Marek Ondrík.Ten v zápase viedol mužstvo z lavičky, keďže hlavný kouč Rusnák si odpykával trest za červenú kartu ešte z vlaňajších majstrovstiev Európy.Podľa útočníka Jambora si slovenský tím nemohol želať lepší vstup do šampionátu.„Myslím si, že sme podali dobrý výkon a so zápasom môžeme vyť spokojní. Možno taká jediná negatívna škvrna na tom stretnutí je to, že to skončilo 'len' 4:0. Mali sme asi 40 striel, takže to mohlo a malo skončiť vyšším rozdielom. Pevne verím, že v ďalších zápasoch nazbierame dostatočný počet bodov, postúpime a tie nepremenené šance nás nebudú mrzieť,“ poznamenal 20-ročný rodák zo Svitu, ktorý na klubovej úrovni hráva za MŠK Žilina Najbližšie slovenskí mladíci nastúpia v utorok 23. mája proti Ekvádorčanom, následne 26. mája odohrajú duel proti Američanom. Z každej zo šiestich základných skupín postúpia do osemfinále dve najlepšie mužstvá, ktoré doplnia najlepšie štyri tímy z tretích miest v skupinách.Mladí Slováci si vybojovali účasť na svetovom šampionáte do 20 rokov počas vlaňajších domácich majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, keď v baráži zdolali Rakúšanov.Európu v Argentíne reprezentuje dovedna päť tímov - okrem Slovákov a Izraelčanov aj Angličania, Francúzi a Taliani.Slovenská reprezentácia do 20 rokov sa v minulosti predstavila na svetovom šampionáte iba raz. Bolo to v roku 2003 v Spojených arabských emirátoch, keď Slováci pod vedením trénera Petra Poláka postúpili zo základnej skupiny do osemfinále, v ktorom podľahli neskorším majstrom sveta z Brazílie (1:2 po predĺžení).V slovenskom drese sa vtedy predstavili hráči ako Marek Čech Juraj Halenár či Kamil Kopúnek