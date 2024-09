Slovenskí podnikatelia kritizujú nárast byrokracie, vláda podľa INESS zatiaľ nesplnila sľuby o zjednodušení

Podnikatelia pravidelne zápasia so zmenami v predpisoch

Medzinárodní investori hľadajú stabilné a jasné právne prostredie

22.9.2024 (SITA.sk) - Slovenskí podnikatelia sa čoraz častejšie sťažujú na nové byrokratické požiadavky, ktoré im komplikujú a sťažujú podnikanie. Združenie INESS poukazuje na to, že napriek opakovaným sľubom vlády o zjednodušení zákonov a predpisov, konkrétnych výsledkov je zatiaľ málo.Podľa prieskumu Eurobarometra sa podnikatelia na Slovensku stále stretávajú so zložitosťou administratívnych postupov, ktoré sa stávajú čoraz väčším problémom. Tri štvrtiny podnikateľov pravidelne zápasia so zmenami v predpisoch a zákonoch, čo ich núti byť neustále v strehu.Podľa odborníkov z INNESS napriek tomu, že na Slovensku platí pravidlo, že nové zákony a nariadenia nadobúdajú účinnosť 1. januára alebo 1. júla, výnimky, ako medzinárodné zmluvy a mimoriadne udalosti, tieto termíny často obchádzajú. Jakub Zeman z INESS dáva ako príklad zvýšenie správnych a súdnych poplatkov podľa zákona o konsolidácii verejných financií, ktoré nadobudlo účinnosť 1. apríla. Podnikatelia a odborníci volajú po sprehľadnení a zjednodušení administratívy.„Aj keď bol zavedený systém 1-in 2-out, podľa ktorého za každé zvýšenie nákladov pre podnikateľov musí vláda znížiť náklady v dvojnásobnej miere, pokrok je pomalý. Slovenskí manažéri stále považujú čas potrebný na začatie podnikania za jeden z najdlhších v rámci EÚ," uvádza Zeman.Inšpiráciou by mohli byť krajiny ako Estónsko a severské štáty, kde plná digitalizácia procesov výrazne uľahčuje podnikanie. Zeman tiež pripomenul, že medzinárodní investori hľadajú stabilné a jasné právne prostredie pre svoje investície, čo by mohlo byť kľúčové pre budúcu prosperitu Slovenska.