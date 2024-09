Hizballáh vypálil na Izrael viac ako sto rakiet, niektoré smerovali k civilným oblastiam

22.9.2024 (SITA.sk) - Libanonské militantné hnutie Hizballáh v nedeľu skoro ráno vypálilo na Izrael viac ako 100 rakiet, pričom niektoré z nich dopadli v blízkosti mesta Haifa na severe krajiny. Zdá sa, že ďalšia eskalácia napätia by mohla znamenať, že Izrael a Hizballáh smerujú k totálnej vojne. Zvlášť po tom, ako sa Hizballáh pri najnovšom útoku zameral na civilné oblasti, kým predtým sa sústredil najmä na vojenské ciele.Rakety spustili náletové sirény v celom regióne. Izraelská národná záchranná služba Magen David Adom, čiže Červená Dávidova hviezda, uviedla, že neďaleko Haify ošetrila štyri osoby so zraneniami, ktoré spôsobili črepiny, vrátane 76-ročného muža, ktorý utrpel stredne ťažké zranenia. Pri útoku Hizballáhu boli poškodené budovy a podpálené autá.Útok Hizballáhu prišiel po tom, ako Izrael v piatok zaútočil na libanonský Bejrút , pričom pripravil o život najmenej 37 ľudí vrátane siedmich žien a troch detí. Ďalších 68 osôb utrpelo zranenia, pričom 15 ľudí hospitalizovali.Bol to prvý takýto izraelský útok na hlavné mesto Libanonu za ostatné mesiace a predchádzal mu útok hnutia Hizballáh na sever Izraela s použitím dovedna 140 rakiet. Predtým tento týždeň v utorok a stredu explodovali výbušniny v tisíckach pagerov a vysielačiek Hizballáhu, pričom najmenej 20 ľudí zomrelo a tisíce utrpeli zranenia.