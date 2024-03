Slovenskí podnikatelia oproti českým v platobnej disciplíne zaostávajú, neuhradených faktúr je najviac za päť rokov

Doba omeškania sa skracuje

Rozdiel je výrazný

Lepšie to bolo aj pred pandémiou

10.3.2024 (SITA.sk) - Platobná morálka českých podnikateľov sa zlepšuje. Na Slovensku je trend opačný. Zatiaľ čo v minulom roku zostalo v českých štatistikách neuhradených len 8 percent faktúr, na Slovensku to bolo až 18 percent.Vyplýva to z anonymizovaných dát online fakturačného systému iDoklad, ktorý porovnal údaje z predchádzajúcich piatich rokov.Kým v roku 2019 bolo u nás uhradených 86 percent podnikateľských faktúr, vlani to bol pokles na 82 percent, a to napriek tomu, že mierne klesá podiel faktúr uhradených až po splatnosti.Kým v roku 2019 bolo po splatnosti uhradených 35 percent faktúr, v minulom roku to bol pokles o 5 percent. Ako u nás, tak aj u českých susedov, sa skracuje doba omeškania platieb.V minulom roku to bolo priemerne len 17 dní. V 2019 podnikatelia s úhradou meškali priemerne až 40 dní.Jediným prechodných obdobím, kedy sa počet týchto dní zvýšil, bol prvý rok pandémie COVID-19, kedy podnikatelia meškali s úhradami po splatnosti priemerne 50 dní.„Dáta tiež poukazujú na výrazný rozdiel medzi českou a slovenskou platobnou morálkou. Na Slovensku sa vlani optikou všetkých faktúr evidovaných v iDoklade vyšplhal počet neuhradených faktúr až na 18 percent, čo je najvyššie číslo za posledných 5 rokov,“ hovorí riaditeľ divízie small biznis a člen predstavenstva IT spoločnosti Seyfor Tomáš Loukota.Percento disciplinovaných podnikateľov, ktorí uhrádzajú faktúry včas, je zhruba na tej istej úrovni. Kým v roku 2019 uhradilo do dátumu splatnosti faktúry 51 percent podnikateľov, tak v minulom roku to bolo 52 percent.Platobná morálka českých podnikateľov sa napriek náročným postcovidovým rokom zlepšuje. V minulom roku uhradili v termíne 63 percent faktúr, čo predstavuje najvyšší podiel za posledných päť rokov.V roku 2019 bolo včas preplatených iba 57 percent vystavených dokladov. Po dátume splatnosti bolo vlani uhradených 29 percent faktúr, v priemere sa potom platba omeškala o 13 dní. V porovnaní s rokom 2019, kedy táto doba bola dokonca 58 dní, ide o významné skrátenie.Neuhradených dokladov bolo v Čechách v minulom roku len 8 percent. Aj keď pandémia toto percento prechodne zvýšila, platobná morálka našich susedov je podľa firmy Seyfor oveľa lepšia.Už v roku 2019 bolo českých 7 percent neuhradených faktúr dva krát nižším údajom ako u nás na Slovensku, kedy svoje finančne doklady nevysporiadalo až 14 percent slovenských podnikateľov.