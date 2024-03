Šoféroval bez vodičáku a nadrogovaný. Policajti zadržali v Lučenci muža, ktorý mal v aute aj množstvo pervitínu

Zahodil ponožku aj mobil

Muž skončil v policajnej cele

10.3.2024 (SITA.sk) - Policajti prichytili vodiča bez vodičáku a pod vplyvom drog.Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, hliadka dopravnej polície v Lučenci v piatok 8. marca spozorovala vozidlo BMW a príslušníci polície spoznali jeho vodiča, ktorý už v minulosti porušoval dopravné predpisy a má zadržaný vodičský preukaz.„Hliadka dopravnej polície sa vodiča pokúšala zastaviť, vodič na výzvy polície nereagoval a začal pred hliadkou unikať. Neskôr však s vozidlom zastavil a vystúpil z miesta vodiča," uviedla polícia a doplnila, že hliadka vodiča vyzvala, aby predložil potrebné doklady, no to vodič neurobil, keďže ich pri sebe nemal.„Počas komunikácie s policajnou hliadkou vodič zahodil na trávu za seba ponožku aj mobilný telefón. O všetkých zistených okolnostiach bol informovaný operačný dôstojník, a následne bol na miesto vyslaný kriminalistický technik a tiež poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Lučenec," uvádza ďalej polícia.Muža hliadka vyzvala k dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. Keďže ale javil známky požitia omamných a psychotropných látok, vyzvali ho aj k odberu biologického materiálu.„Predbežné vyšetrenie potvrdilo podozrenia polície a v organizme vodiča bola zistená prítomnosť metamfetamínu, amfetamínu, extázy a tiež tetrahydrokanabinolu. Presná koncentrácia drog v jeho organizme bude známa až po ďalšom vyhodnotení jeho krvi expertíznym ústavom," priblížila polícia.Na mieste tiež polícia zaistila materiál, u ktorého mala podozrenie, že ide o drogy. Predbežná expertíza prítomnosť drog potvrdila. Zistený bol pervitín, zo zachyteného množstva by bolo možné vyrobiť 1 970 obvykle jednorazových dávok drogy.Polícia v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť. „38 ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode a následne bol ako zadržaný umiestnený do policajnej cely. V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony," uzavreli policajti.