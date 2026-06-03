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03. júna 2026

Slovenskí policajti budú občanom SR v Chorvátsku pomáhať aj počas tohtoročnej letnej sezóny


Tagy: Dovolenky hovorca Policajného prezídia (PZ) letná turistická sezóna

Pôsobenie slovenských policajtov v Chorvátsku je súčasťou medzinárodnej iniciatívy „Bezpečná turistická destinácia“, ktorú chorvátska polícia realizuje od roku 2006. Počas letnej turistickej ...



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policajti 676x471 3.6.2026 (SITA.sk) - Pôsobenie slovenských policajtov v Chorvátsku je súčasťou medzinárodnej iniciatívy „Bezpečná turistická destinácia“, ktorú chorvátska polícia realizuje od roku 2006.


Počas letnej turistickej sezóny 2026 budú v Chorvátsku pôsobiť slovenskí policajti, ktorí budú pomáhať občanom Slovenskej republiky pri riešení situácií vznikajúcich počas dovoleniek. Ako informovalo Prezídium Policajného zboru, ich nasadenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom v oblasti bezpečnosti a ochrany turistov.

Policajti sa vystriedajú v dvoch turnusoch


Spolu osem príslušníkov polície sa bude v Chorvátsku striedať v dvoch turnusoch. Prvá skupina bude vykonávať službu od 1. júla do 31. júla a druhá od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú v teréne pôsobiť štyria slovenskí policajti, ktorí budú rozdelení medzi dve hlavné oblasti pôsobenia.

Prvou oblasťou nasadenia slovenských policajtov bude jurisdikcia Prímorsko-goranského policajného riaditeľstva, ktoré zahŕňa oblasti Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška a Malinska. Konkrétne budí policajti slúžiť na stanici Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85, pričom kontaktovať ich bude možné na telefónnom čísle +421 908 723 525.

Druhou jurisdikciou je Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo s lokalitami Split, Trogir, Seget, Okrug, Marina, Slatina, Drvenik Veliki a Drvenik Mali. Konkrétne budú slovenskí policajti dislokovaní na stanici Trogir, Ul. Put Muline 1, pričom kontaktovať ich bude možné na čísle telefónu +421 908 723 526.

Budú poskytovať pomoc slovenským občanom


Slovenskí policajti budú v teréne ľahko identifikovateľní podľa služobných uniforiem a budú poskytovať súčinnosť chorvátskym kolegom. Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory,“ uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek.

Pôsobenie slovenských policajtov v Chorvátsku je súčasťou medzinárodnej iniciatívy „Bezpečná turistická destinácia“, ktorú chorvátska polícia realizuje od roku 2006. Policajný zbor sa do projektu prvý raz zapojil v roku 2008, pričom rok 2026 tak predstavuje už 19. zapojenie Slovenskej republiky do tejto formy medzinárodnej policajnej spolupráce.

Dlhodobá spolupráca prináša pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti a komfortu slovenských turistov, zlepšuje komunikáciu medzi občanmi a bezpečnostnými zložkami a prispieva k plynulejšiemu riešeniu vzniknutých situácií priamo v teréne. Slovenskí policajti budú aj v roku 2026 pripravení pomáhať občanom Slovenskej republiky na chorvátskom pobreží,“ dodal Hájek.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí policajti budú občanom SR v Chorvátsku pomáhať aj počas tohtoročnej letnej sezóny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenky hovorca Policajného prezídia (PZ) letná turistická sezóna
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