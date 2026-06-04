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04. júna 2026
Európska pomoc podporuje rozmach ukrajinskej výroby dronov
Európske krajiny od začiatku roka výrazne zvýšili financovanie výroby dronov na Ukrajine. Podľa Kielského inštitútu smerovalo v prvých štyroch mesiacoch roka 2026 na tento účel 1,5 miliardy eur, čo je viac ako za ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Európske krajiny od začiatku roka výrazne zvýšili financovanie výroby dronov na Ukrajine. Podľa Kielského inštitútu smerovalo v prvých štyroch mesiacoch roka 2026 na tento účel 1,5 miliardy eur, čo je viac ako za celý predchádzajúci rok.
Európske štáty po ukončení amerického financovania vojenskej pomoci Ukrajine poskytli Kyjevu miliardy eur, pričom rastúca časť tejto podpory smeruje do výroby bezpilotných lietadiel. Vyplýva to zo správy nemeckého Kielského inštitútu, ktorý od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sleduje vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc.
Podľa údajov inštitútu bolo v období od januára do apríla 2026 z celkovej európskej vojenskej pomoci vo výške 12,33 miliardy eur vyčlenených 1,5 miliardy eur na produkciu dronov. Táto suma predstavuje približne 12 percent všetkej vojenskej pomoci a zároveň prevyšuje celkovú podporu určenú na drony za celý rok 2025, keď dosiahla 1,24 miliardy eur.
Kielský inštitút uviedol, že financovanie dronov sa v rokoch 2022 až 2026 strojnásobilo. Tempo rastu sa pritom výrazne zrýchlilo najmä v marci a apríli. Veľká Británia napríklad 15. apríla oznámila, že Ukrajine poskytne 120-tisíc dronov.
Medzi najväčších európskych podporovateľov patria Nemecko a Nórsko, ktoré na tento účel vyčlenili po 500 miliónov eur. Holandsko prispelo sumou 250 miliónov eur. Bezpilotné lietadlá sa podľa správy stali jedným z kľúčových nástrojov obrany proti ruským útokom.
Ukrajina tvrdí, že sa stala svetovým lídrom v oblasti dronových technológií. Viaceré európske krajiny vrátane Fínska, Dánska a Spojeného kráľovstva už spolupracujú s ukrajinskými firmami na výrobe dronov, pričom časť produkcie sa presúva aj na územie spojeneckých štátov.
„Európski darcovia teraz vo veľkom vstupujú do financovania a výroby dronov. Podpora Ukrajiny sa tak čoraz viac mení na obojsmernú výmenu - finančná pomoc smeruje na Ukrajinu a technologické poznatky sa vracajú späť do Európy,“ uviedol riaditeľ výskumu Kielského inštitútu Christophe Trebesch. Skúsenosti Ukrajiny s využívaním dronov už viedli aj k uzatvoreniu obranných dohôd s viacerými krajinami vrátane štátov Perzského zálivu.
Zdroj: SITA.sk - Európska pomoc podporuje rozmach ukrajinskej výroby dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske štáty po ukončení amerického financovania vojenskej pomoci Ukrajine poskytli Kyjevu miliardy eur, pričom rastúca časť tejto podpory smeruje do výroby bezpilotných lietadiel. Vyplýva to zo správy nemeckého Kielského inštitútu, ktorý od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sleduje vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc.
Podľa údajov inštitútu bolo v období od januára do apríla 2026 z celkovej európskej vojenskej pomoci vo výške 12,33 miliardy eur vyčlenených 1,5 miliardy eur na produkciu dronov. Táto suma predstavuje približne 12 percent všetkej vojenskej pomoci a zároveň prevyšuje celkovú podporu určenú na drony za celý rok 2025, keď dosiahla 1,24 miliardy eur.
Kielský inštitút uviedol, že financovanie dronov sa v rokoch 2022 až 2026 strojnásobilo. Tempo rastu sa pritom výrazne zrýchlilo najmä v marci a apríli. Veľká Británia napríklad 15. apríla oznámila, že Ukrajine poskytne 120-tisíc dronov.
Medzi najväčších európskych podporovateľov patria Nemecko a Nórsko, ktoré na tento účel vyčlenili po 500 miliónov eur. Holandsko prispelo sumou 250 miliónov eur. Bezpilotné lietadlá sa podľa správy stali jedným z kľúčových nástrojov obrany proti ruským útokom.
Ukrajina tvrdí, že sa stala svetovým lídrom v oblasti dronových technológií. Viaceré európske krajiny vrátane Fínska, Dánska a Spojeného kráľovstva už spolupracujú s ukrajinskými firmami na výrobe dronov, pričom časť produkcie sa presúva aj na územie spojeneckých štátov.
„Európski darcovia teraz vo veľkom vstupujú do financovania a výroby dronov. Podpora Ukrajiny sa tak čoraz viac mení na obojsmernú výmenu - finančná pomoc smeruje na Ukrajinu a technologické poznatky sa vracajú späť do Európy,“ uviedol riaditeľ výskumu Kielského inštitútu Christophe Trebesch. Skúsenosti Ukrajiny s využívaním dronov už viedli aj k uzatvoreniu obranných dohôd s viacerými krajinami vrátane štátov Perzského zálivu.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Európska pomoc podporuje rozmach ukrajinskej výroby dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
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