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24. septembra 2026
Slovenskí policajti vyrazili na spoločné cvičenie do Poľska. Pátrali po ľuďoch v náročnom teréne
Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Błędowskej púšti v Malopoľskom vojvodstve. Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné
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24.9.2026 (SITA.sk) - Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Błędowskej púšti v Malopoľskom vojvodstve.
Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Błędowskej púšti v Malopoľskom vojvodstve.
O dvojdňovom cvičení informovala v stredu Malopoľská polícia. Uskutočnilo sa 17. a 18. septembra v okrese Olkusz v rámci poľsko-slovenského projektu Bezpečná hranica.
Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach čo najviac podobných reálnemu zásahu. Policajti museli v teréne určiť sektory pátrania a smer pohybu hľadaných osôb.
Pri akcii využívali služobné psy aj drony, ktoré umožňovali kontrolovať rozsiahlejšie a ťažšie dostupné územie z výšky. Informácie získané zo vzduchu následne dostávali tímy pracujúce na zemi. Úlohu ľudí, ktorí podľa scenára nelegálne prekročili hranicu, prevzali študenti školy ZDZ v Olkuszi. Policajti si tak mohli vyskúšať postupy v realistickejších podmienkach.
Na druhý deň nasledovalo vyhodnotenie zásahu. Slovenskí a poľskí policajti analyzovali použité metódy, technické vybavenie aj organizáciu jednotlivých tímov a venovali sa najmä možnostiam využitia dronov a stopovacích psov pri pátraní po zotmení.
Cvičenie bolo súčasťou projektu „PL - Bezpieczna granica, SK - Bezpečná hranica“, ktorý realizuje poľská polícia v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí policajti vyrazili na spoločné cvičenie do Poľska. Pátrali po ľuďoch v náročnom teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí a poľskí policajti absolvovali v Poľsku spoločné cvičenie, pri ktorom nacvičovali pátranie po skupine ľudí, ktorí mohli nelegálne prekročiť štátnu hranicu a zároveň mohli byť nakazení prenosnými chorobami. Nezvyčajný scenár realizovali po zotmení na Błędowskej púšti v Malopoľskom vojvodstve.
O dvojdňovom cvičení informovala v stredu Malopoľská polícia. Uskutočnilo sa 17. a 18. septembra v okrese Olkusz v rámci poľsko-slovenského projektu Bezpečná hranica.
Pri pátraní využili psy aj drony
Do akcie sa zapojili slovenskí policajti zo Žiliny a ich poľskí kolegovia z viacerých policajných útvarov. Cieľom bolo preveriť vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a techniky pátrania v podmienkach čo najviac podobných reálnemu zásahu. Policajti museli v teréne určiť sektory pátrania a smer pohybu hľadaných osôb.
Pri akcii využívali služobné psy aj drony, ktoré umožňovali kontrolovať rozsiahlejšie a ťažšie dostupné územie z výšky. Informácie získané zo vzduchu následne dostávali tímy pracujúce na zemi. Úlohu ľudí, ktorí podľa scenára nelegálne prekročili hranicu, prevzali študenti školy ZDZ v Olkuszi. Policajti si tak mohli vyskúšať postupy v realistickejších podmienkach.
Policajti následne vyhodnotili zásah
Na druhý deň nasledovalo vyhodnotenie zásahu. Slovenskí a poľskí policajti analyzovali použité metódy, technické vybavenie aj organizáciu jednotlivých tímov a venovali sa najmä možnostiam využitia dronov a stopovacích psov pri pátraní po zotmení.
Cvičenie bolo súčasťou projektu „PL - Bezpieczna granica, SK - Bezpečná hranica“, ktorý realizuje poľská polícia v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí policajti vyrazili na spoločné cvičenie do Poľska. Pátrali po ľuďoch v náročnom teréne © SITA Všetky práva vyhradené.
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