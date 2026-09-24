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24. septembra 2026

Nové dokumenty spochybňujú Hitlerovo alibi pri záhadnej smrti jeho netere. Zabila sa jeho pištoľou


Tagy: alibi Vyšetrovanie

Oficiálna verzia tvrdila, že Adolf Hitler bol v čase nálezu tela Geli Raubalovej mimo Mníchova. Archívne záznamy však podľa Der Spiegel ukazujú na iný dátum. Nové dokumenty objavené v mníchovskom ...



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united_nations_hitler_war_crimes_86260 33e2d8d21ff54475bc18e44a49a0c60b 676x492 24.9.2026 (SITA.sk) - Oficiálna verzia tvrdila, že Adolf Hitler bol v čase nálezu tela Geli Raubalovej mimo Mníchova. Archívne záznamy však podľa Der Spiegel ukazujú na iný dátum.


Nové dokumenty objavené v mníchovskom archíve spochybňujú dlhoročnú verziu o tom, kde sa Adolf Hitler nachádzal v čase smrti svojej 23-ročnej netere Geli Raubalovej v roku 1931. Podľa magazínu Der Spiegel záznamy uvádzajú skorší dátum nálezu jej tela, keď bol Hitler ešte v Mníchove.

Raubalová zomrela na strelné poranenie hrudníka spôsobené pištoľou, ktorá patrila Hitlerovi. Jej smrť bola oficiálne označená za samovraždu. Podľa doteraz prijímanej verzie našiel Hitlerov osobný sluha Georg Winter jej telo 19. septembra 1931 na podlahe zamknutej izby v Hitlerovom mníchovskom byte.

Hitler mal byť v ten deň v Norimbergu, čo mu poskytovalo zdanlivo silné alibi. Historik Harald Sandner však podľa Der Spiegel nedávno objavil dokumenty, ktoré túto chronológiu spochybňujú. Dve úmrtné oznámenia a záznam v oficiálnom miestnom registri úmrtí totiž uvádzajú, že telo Raubalovej našli už 18. septembra. Hitler bol vtedy podľa dostupných údajov ešte v Mníchove.

Sandner pripúšťa, že rozdielne dátumy môžu poukazovať na možné krytie prípadu zo strany policajtov sympatizujúcich s nacistami. Rozhodujúci dôkaz o falšovaní záznamov ani o Hitlerovej prípadnej účasti na smrti Raubalovej však neexistuje.

Vzťah Hitlera s dcérou jeho nevlastnej sestry Angely Raubalovej bol už v tom čase predmetom špekulácií. Podľa dobových svedectiev Hitler po jej presťahovaní do Mníchova v roku 1927 prísne kontroloval mnohé stránky jej života. Krátko pred smrťou sa údajne prudko pohádali po tom, ako jej odmietol dovoliť presťahovať sa do Viedne.

Niekoľko dní po smrti Raubalovej ľavicové mníchovské noviny informovali, že Hitler sa s neterou pred jej smrťou ostro pohádal, na jej tele našli zranenia a nacistickí predstavitelia následne rokovali o tom, ako prípad prezentovať verejnosti. Ďalšie dobové noviny dokonca naznačovali, že Hitler mohol dať svoju neter zabiť alebo ju zabiť sám. Hitler tieto obvinenia verejne odmietol.

V čase smrti Raubalovej bol Hitler už významným krajne pravicovým politikom, moc v Nemecku však ešte neprevzal. Nové dokumenty nemenia oficiálny záver, že Raubalová spáchala samovraždu, podľa Der Spiegel však opätovne otvárajú otázky okolo časovej osi udalostí a Hitlerovho alibi.


Zdroj: SITA.sk - Nové dokumenty spochybňujú Hitlerovo alibi pri záhadnej smrti jeho netere. Zabila sa jeho pištoľou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: alibi Vyšetrovanie
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