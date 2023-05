Slovenskí poslanci sú v predkladaní návrhov zákonov usilovnejší než v iných krajinách. Čo to znamená?

Slovensko vyčnieva aj v inom

Počet prijatých zákonov narástol

21.5.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku bolo z celkového počtu schválených zákonov len 61,36 percenta iniciovaných vládou, zatiaľ čo priemer v krajinách strednej a východnej Európy je 84,5 percenta.Slovensko sa tak ocitlo na prvom mieste v prijímaní legislatívy iniciovanej poslancami bez štandardného pripomienkového konania, čoho následkom sú nie vždy kvalitné zákony prijímané bez konzultácie so zamestnávateľmi a podnikateľskými združeniami.Vyplýva to zo správy AcTrend, ktorú vypracovala agentúra Grayling , poradenská spoločnosť v oblasti komunikácie a vládnych vzťahov.Slovensko vedie aj v podiele poslaneckých návrhov k vládnym návrhom zákonov, ktoré majú dopad na podnikateľské prostredie.Kým v niektorých krajinách nebola prijatá žiadna poslanecká legislatíva ovplyvňujúca podnikateľské prostredie, na Slovensku tvorila viac než 16 percent z celkového počtu prijatých zákonov s dopadom na podnikateľské prostredie.Správa AcTrend analyzuje legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Maďarsku, Poľsku, Česku, na Slovensku a v Chorvátsku v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.Z kvantitatívneho hľadiska jednoznačne vedie Rumunsko s viac ako tretinou (573) z celkového počtu zákonov, nasleduje Poľsko so 189 zákonmi primárnej legislatívy, Slovensko (176) a Chorvátsko (158). Na opačnom póle je Srbsko (60) a Maďarsko (83).V porovnaní s údajmi spred rokov piatich až desiatich rokov došlo v roku 2022 v krajinách strednej a východnej Európy k percentnému nárastu počtu prijatých zákonov.Možno to pravdepodobne zdôvodniť tým, že oživenie po skončení krízy, ako aj začiatok vojny na Ukrajine, motivovali miestnych zákonodarcov k prijatiu väčšieho počtu zákonov upravujúcich podnikateľské aj všeobecné prostredie.Takmer 25 percent z celkového počtu prijatých zákonov bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní. Tento počet je ešte vyšší v prípade zákonov s priamym dopadom na podnikateľské prostredie, kde predstavuje 38,95 percenta.V priemere 46,5 percenta zákonov malo priamy vplyv na podniky, čo je výsledok podobný obdobiu pre pandémiou. Takmer polovica prijatých zákonov, ktoré mali priamy vplyv na podniky, sa týkala všeobecných podnikateľských tém (43,85 percenta), pričom najviac ovplyvnené boli sektory služieb (13,59 percenta) a financií (10,3 percenta).