Rusi získali kontrolu nad ukrajinským Bachmutom, potvrdil Zelenskyj. Z mesta zostali len trosky

Bachmut zostal len v srdciach

Aký má dobytie mesta význam

21.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu priznal, že Rusko prevzalo kontrolu nad mestom Bachmut v Doneckej oblasti po krvavej osemmesačnej bitke.Potvrdil tak sobotňajšie slová šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina o dobytí Bachmutu, z ktorého však zostali už len trosky.Zelenskyj uviedol, že Ukrajina stratila pozície v meste, v ktorom však v skutočnosti po ruských útokoch už nič nezostalo.„Musíte pochopiť, že tam nič nie je. Všetko zničili,“ povedal o Rusoch a dodal: „Pre dnešok je Bachmut len v našich srdciach. Na tomto mieste nič nie je.“Zelenskyj hovoril po boku amerického prezidenta Joea Bidena na samite skupiny G7 v japonskej Hirošime.Ukrajinská armáda predtým odmietla Prigožinove tvrdenia s tým, že o Bachmut sa naďalej bojuje, predovšetkým na západnom okraji mesta.Zelenskyj v marcovom rozhovore pre agentúru AP zdôraznil dôležitosť obrany Bachmutu a povedal, že jeho pád by mohol Rusku pomôcť získať medzinárodnú podporu pre dohodu, ktorá by mohla vyžadovať, aby Kyjiv urobil neprijateľné kompromisy.Analytici uviedli, že dobytie Bachmutu by bolo síce pre Ukrajinu ranou a poskytlo by Rusku určité taktické výhody, ale neukázalo by sa ako rozhodujúce pre výsledok vojny.