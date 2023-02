Slovenskí potravinári zinkasovali v minulom roku viac ako 500 miliónov eur

22.2.2023 (SITA.sk) -Každý potravinový reťazec sa chváli podporou slovenských dodávateľov. Používa pri tom rôzne argumenty, najčastejšie podiel vystavených domácich produktov v regáloch, percento slovenských výrobkov v letákoch či počet predaných kusov. Na konci dňa je však najdôležitejší jeden údaj – objem finančných prostriedkov, ktoré slovenskí potravinári dostanú od konkrétneho reťazca na svoje účty."Spoluprácu so spoločnosťou Lidl sme začali v roku 2018. Lidl je veľmi prísny obchodný partner čo sa týka kvality a logistiky. Na druhej strane je veľmi seriózny, konštruktívny a perspektívny obchodný partner. Určite by som rád spomenul aj výbornú platobnú disciplínu. Vo väčšine prípadov nám Lidl uhradí svoje záväzky skôr ako je lehota splatnosti," povedal Stanislav Kurčík, výkonný riaditeľ Pekárne Dráhovce."Teší nás, že objem spolupráce so slovenskými dodávateľmi každým rokom rastie, dokonca rýchlejšie než náš obrat. Potvrdzuje to, že Lidl je dôležitým, stabilným a dôveryhodným partnerom pre domácich potravinárov. Samozrejme, stále hľadáme a pozývame k spolupráci nových dodávateľov zo všetkých oblastí," uviedol konateľ Lidla zodpovedný za nákup, Martin Nagy.V roku 2022 zaviezli slovenskí dodávatelia pre Lidl tovar v hodnote 435 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 17%. Ďalších viac ako 83 miliónov eur predstavoval export slovenských dodávateľov na pulty zahraničných Lidlov. Slovenskí potravinári teda od Lidlu zinkasovali na svoje účty takmer 520 miliónov eur. Vďaka dlhodobej spolupráci s diskontom môžu dodávatelia lepšie plánovať aj svoje ďalšie investície. "V týchto dňoch sa nám podarila rekonštrukcia jednej haly. Mali by sme v nej vyrábať nové typy výrobkov a v budúcnosti tak môžeme ešte rozšíriť spoluprácu s Lidlom," komentoval S. Kurčík.Ako druhá krajina v poradí sa z tohto pohľadu opäť umiestnila Česká republika s necelými 20%. Náskok slovenských dodávateľov sa medziročne zvýšil.Ich počet a tiež hodnota exportovaného tovaru narástla o viac ako 20Medzi najväčších exportérov patrili firmy Mecom, Metsa Tissue, Tatranská mliekareň, Alfa Bio, Mlyn Kolárovo či Pierre Baguette.Informačný servis