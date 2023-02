Zelenskyj nemárnil čas a nesledoval Putinov prejav

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prezradil, že nemárnil čas a nesledoval v utorok dvojhodinový prejav ruského prezidenta Vladimira Putina.





"Nesledoval som jeho príhovor, pretože práve vtedy boli teroristické útoky na Cherson," vysvetlil Zelenskyj. "Zranenia utrpelo 21 ľudí, šiesti boli zabití," dodal.Ruský prezident v utorok predniesol svoj každoročný prejav o stave krajiny pred členmi ruského parlamentu a ďalšími vplyvnými predstaviteľmi. V príhovore tiež oznámil, že Moskva pozastaví účasť na kľúčovej jadrovej dohode so Spojenými štátmi Nový START.Práve v tom čase ruské sily útočili na obytnú časť juhoukrajinského mesta Cherson.Niekoľko hodín po Putinovi sa vo Varšave prihovoril poľskému národu americký prezident Joe Biden. Krátko na to sa Zelenskyj poďakoval Bidenovi aj celým Spojeným štátom za ich vodcovskú úlohu "pri mobilizácii sveta na podporu slobody" a "životne dôležitú pomoc Ukrajine"."Smerujeme k spoločnému víťazstvu a musíme ho zabezpečiť už tento rok!" napísal Zelenskyj na Twitteri."Kyjev sa stále drží a hrdo odoláva a čo je najdôležitejšie, zostal slobodným," povedal Biden v utorok počas prejavu pred Kráľovským hradom vo Varšave. V pondelok na niekoľko hodín nečakane navštívil aj ukrajinské hlavné mesto Kyjev.Biden sa počas vopred neohlásenej návštevy Kyjeva stretol so Zelenským a oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 500 miliónov dolárov. Jej súčasťou je munícia pre salvové raketomety HIMARS, ktoré USA poskytli Ukrajine už predtým.