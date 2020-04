Slovenskí reprezentanti využili uvoľnenie opatrení, Putalovej skončila karanténa a Volkovi dopriali chuťovku

Tréning mu chýbal

Ideálne načasovanie

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Uvoľnenie reštrikčných opatrení v súvislosti s koronavírusom, podľa ktorých je od stredy 22. apríla možné na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR športovať na vonkajších športoviskách, využili aj slovenskí reprezentanti v atletike.Halový majster Európy Ján Volko priznal, že tréning na atletickom štadióne mu už chýbal. "Samozrejme, z otvorenia štadiónov mám veľkú radosť, keďže v tomto období už naozaj potrebujeme prejsť na rýchlostné tréningy v tretrách a tiež na špeciálnu prípravu. Šprintovať na futbalovom trávniku nie je úplne ideálne, hoci ani nie najhoršie. Na špeciálny tréning je však atletický ovál nevyhnutný," povedal pre atletika.sk Volko, ktorému trénerské duo Naďa Bendová - Róbert Kresťanko pripravilo na úvod tempové úseky. Tie absolvoval na štadióne v Brezne."Bola to naozaj chuťovka, dosť náročná. Myslím si však, že som to zvládol celkom dobre," s úsmevom poznamenal pre oficiálny web SAZ druhý muž tohtoročných halových európskych tabuliek na šesťdesiatke.Načasovanie otvorenia štadiónov bolo ideálne pre Ivetu Putalovú. Štvrtej z halových ME 2015 a šiestej z halových MS 2016 v behu na 400 m len v pondelok skončila dvojtýždňovú karanténa po návrate zo sústredenia v Juhoafrickej republike."Rozhodnutie, že sa od stredy môže znova oficiálne trénovať na štadiónoch, nám zahralo do kariet. Nemusíme improvizovať, čo ma nesmierne teší. V Bratislave preferujeme prípravu na starom štadióne Interu. Aj keď už nespĺňa potrebné parametre, na trénovanie nám ešte zatiaľ vyhovuje. Prvý deň oficiálnej možnosti pripravovať sa na atletickom štadióne sme oslávili osemstovkárskym tréningom," uviedol Putalovej kouč Marcel Lopuchovský.