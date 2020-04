Tipsport liga zrejme začne neskôr, Šatan ráta s viacerými alternatívami

Pracujú s viacerými alternatívami

Čakajú na informácie o kvalifikácii na ZOH

24.4.2020 - Kým tenisti, cyklisti či vodní slalomári na Slovensku využili úvodnú fázu uvoľňovania bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom na prvé tréningy po šiestich týždňoch, hokejisti takú možnosť nemajú.Ich šport sa až na pár špeciálnych výnimiek patriacich pod značku Winter Classic nedá prevádzkovať na vrcholnej úrovni vo vonkajších priestoroch a tzv. indoorové kolektívne športy zrejme ešte dlho budú čakať na plnohodnotné obnovenie svojej činnosti."Vnútorné športoviská sa budú spúšťať až v poslednej štvrtej fáze uvoľňovania opatrení,“ vyjadril sa prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan podľa portálu cas.sk. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu dostal aj otázku, či si myslí, že nová sezóna Tipsport ligy odštartuje v pôvodnom septembrovom termíne."Samozrejme, že by sme boli radi, keby sa nový súťažný ročník začal v normálnom termíne v septembri, ale nezáleží to iba na nás. Ak sa štvrtá fáza uvoľňovania otvorí napríklad až koncom augusta, kluby budú potrebovať mesiac na prípravu na ľade. V tom prípade by ročník odštartoval o niečo neskôr a museli by sme tomu prispôsobiť aj súťažný model. Pracujeme s viacerými alternatívami, ale teraz je o tom predčasné hovoriť,“ reagoval Šatan.Tipsportligová sezóna 2019/2020 zostala neukončená a napokon nespoznala svojho víťaza. Hokejistom zrušili aj vrchol sezóny - majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku, či šampionát A-skupiny I. divízie do 18 rokov, ktorý sa mal konať v apríli v Spišskej Novej Vsi.Stále však nie je jasné, čo s augustovou olympijskou kvalifikáciou o postup na ZOH 2022 v Pekingu. Jej D-skupina sa má odohrať 27.- 30. augusta v Bratislave za účasti Slovenska, Bieloruska, Poľska a Rakúska. "Rovnako čakáme, čo nám povedia Medzinárodná hokejová federácia a náš krízový štáb. Či sa tento turnaj odohrá a za akých okolností,“ dodal Šatan.