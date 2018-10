Slovenskí reumatici v Piešťanoch bojovali pohybom proti chorobe

Na snímke reumatici - walkeri na stretnutí v Piešťanoch Foto: Teraz.sk/ Dominika Zúborová Foto: Teraz.sk/ Dominika Zúborová

Bratislava 13. októbra (TASR) – Reumatici z celého Slovenska sa v sobotu stretli v Piešťanoch, aby pohybovou aktivitou - nordic-walkingom spoločne oslávili Svetový deň reumatizmu (12.10). Projektom Pohnime sa s reumou! chceli poukázať na to, že proti ochoreniu sa dá bojovať aj spoločne a s úsmevom. Podujatie organizovala Liga proti reumatizmu na Slovensku.Predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková vysvetlila, že pacienti s reumou majú život o niečo ťažší.uviedla pre TASR. V rámci Svetového dňa reumatizmu liga každý rok pripravuje okrem série odborných prednášok, aj jednu takúto pohybovú aktivitu.vysvetlila Dobšovičová Černáková.Podľa jej slov je zdravý pohyb pre pacienta s reumatickým ochorením prospešný v tom, že zvyšuje potenciu sebestačnosti rovnako ako kvalitu života. To, že pacient patrí do nejakej organizácie, ktorá ho podporuje, je podľa Dobšovičovej Černákovej pre jednotlivca veľmi prospešné.Prezidentka Slovenskej asociácie Nordic-Walkingu Lucia Okoličányová pre TASR vysvetlila, že takáto mierna aeróbna pohybová aktivita je výborná pre reumatikov preto, lebo si môžu prispôsobiť prostredie či terén a pomáha im aj skupina."Reumatici pri nordic- walkingu nesedia doma, rozhýbu sa. Paličky ich telo držia v správnom aktívnom postoji a balanse. Nemusia sa preto obávať, že spadnú. Paličky im pomáhajú aj odľahčiť telo, preto sa nemusia báť ani pacienti vyššej váhovej kategórie," uviedla Okoličányová.Pohybové aktivity sú pre ľudí s reumatickým ochorením veľmi prospešné a pomáhajú im udržiavať zdravú fyzickú kondíciu.vysvetlila.Stretnutie prišla podporiť aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová.uviedla. Skonštatovala, že na pacientoch s reumatickými ochoreniami videla obrovskú snahu diskutovať o tom, čo ich trápi.Na podujatie v Piešťanoch prišli aj členovia zo 17 organizačných jednotiek Ligy proti reumatizmu, z 15 miestnych pobočiek a z dvoch klubov. Okrem nich prišli podporiť reumatikov aj viacerí členovia z nordic-walkingových klubov.