Trump sa poďakoval Erdoganovi za prepustenie Andrewa Brunsona

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. októbra (TASR) - Prezident USA Donald Trump sa v sobotu poďakoval tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za prepustenie amerického pastora Andrewa Brunsona, zadržiavaného takmer dva roky v Turecku. Erdogan pritom v minulosti odmietal skoršie žiadosti Washingtonu, aby Brunsona prepustil. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Trump na Twitteri uviedol, že v sobotu popoludní (miestneho času) sa v Oválnej pracovni Bieleho domu stretne s Brunsonom, ktorý je už na ceste domov do USA.napísal Trump.Turecký súd v piatok odsúdil Brunsona (50) pre obvinenie z terorizmu, ale udelil mu trest v dĺžke, ktorú už strávil ako zadržiavaná osoba v domácom väzení, a zároveň ho prepustil s tým, že sa môže vrátiť do USA.Rodák z amerického štátu Severná Karolína opustil Turecko hneď v piatok a cestou do vlasti sa ešte zastavil v americkej vojenskej nemocnici v Nemecku na lekársku prehliadku. V sobotu ho čaká spomínané stretnutie s Trumpom v Bielom dome.Americký veľvyslanec v Berlíne Richard Grenell na Twitteri oznámil, že Brunsonovi a jeho manželke po príchode do Nemecka daroval americkú vlajku. Diplomat napísal, že Brunson juBrunsona zadržiavali v Turecku takmer dva roky. Za obvinenia z terorizmu a špionáže mu hrozilo 35 rokov väzenia. Súd však v piatok Brunsona odsúdil iba za terorizmus. Pastor všetky obvinenia odmietal a dôrazne trval na svojej nevine.