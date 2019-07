Slovenskí študenti bodujú vo svete

Kresba od Kataríny Šálekovej. Foto: Facebook ZUŠ Rajec Foto: Facebook ZUŠ Rajec

Bratislava 31. júla (TASR) – Víťazi celosvetovej súťaže detská mapa sveta sú už známi. V tomto roku vyberala odborná porota tie najkrajšie kresby zo 188 súťažných máp. Kreslili ich deti z 33 krajín sveta. V kategórii 13 - 15 ročných detí, v ktorej súťažilo 63 kresieb, získala tretie miesto Katarína Šáleková zo Základnej umeleckej školy v Rajci. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková.Celosvetová súťaž sa uskutočnila od 13. do 23. júla pri príležitosti 29. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v Tokiu.Súťaž je venovaná Barbare Petchenik, kanadskej kartografke, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti. Národné kolo súťaže organizovala Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV.Súťaž podnecuje záujem o detský pohľad na reprezentáciu dnešného sveta, zvyšuje ich kartografické povedomie a záujem o životné prostredie. Taktiež vplýva na kritické myslenie detí v jednotlivých regiónoch sveta.Trojica budúcich tretiakov z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa pred pár dňami vrátila z Číny, kde sa zúčastnila medzinárodnej súťaže RoboRave International. V kategórii Fire Fighting nezabodovali, ale podľa slov jedného z trojice, Tomáša Lukču, získali cenné skúsenosti.Traja členovia Amavet klubu 964 si účasť na medzinárodnej súťaži vybojovali víťazstvom na RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. Uviedol to sprievodca gymnazistov, učiteľ informatiky a fyziky Ján Motešický. "dodal. V kategórii FireFighting, ktorá sa podľa jeho slov považuje za najťažšiu v súťaži, sa zúčastnilo 40 tímov rôznych vekových kategórií.Úlohou robota je v čo najkratšom čase nájsť na hracom poli s veľkosťou 2,5 krát 3,5 metra štyri sviečky a zahasiť ich. "uzavrel Motešický.povedal Lukča pre TASR s tým, že táto skutočnosť ich prinútila meniť na mieste kabeláž.dodal.Ako pre TASR uviedol ďalší člen tímu Matúš Iľko, výroba robota trvala gymnazistom asi rok s tým, že prvé štyri mesiace strávili prípravou robota na slovenské kolo, ďalších osem ho pripravovali už do Číny. Trojicu robotikov, ktorí sa na súťaži v Číne zúčastnili vďaka podpore sponzorov, uzatvára Jakub Suďa.