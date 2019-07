Video: Adela Vinczeová a Umenie obyčajného života

Pritom v obyčajnosti tkvie najviac pohody, pokoja a úprimného šťastia,“ tvrdí moderátorka Adela Vinczeová, ktorá sa veľmi obľúbila knihu Umenie obyčajného života .

Japonský mních v nej ponúka 100 praktických rád a tipov. Kniha sa stala svetovým bestsellerom. Pritom vyšla len v apríli tohto roka a teraz aj v slovenskom preklade.

Umenie obyčajného života čerpá z múdrosti stáročí, aby vás v jasných, praktických a ľahko osvojiteľných lekciách naučil žiť podľa princípov zenu. Známy buddhistický mních Šunmjó Masuno je naozaj praktický, žiadne zložité teórie, ale na každej strane jeden tip, nad ktorým môžete uvažovať, vyskúšať ho, inšpirovať sa ním.

„Usilujte sa nedať sa riadiť hodnotami iných, netrápiť sa zbytočnými obavami, ale žiť nekonečne obyčajným životom, zbaveným nadbytočných vecí. To je ´zenový štýl´.“

Pozrite si odporúčanie Adely vo VIDEU:



V knihe Umenie obyčajného života zistíte, ako môže...

úhľadné uloženie topánok po vyzutí vniesť poriadok do vašej mysle,

spojenie dlaní v geste gaššó zmierniť podráždenosť a konflikt,

odloženie vidličky po každom hlte pomôcť byť vďačnejší za to, čo máte,

pochopenie konceptu iči-go iči-e prispieť k väčšej zmysluplnosti vašich každodenných vzájomných vzťahov,

zasadenie kvetiny a sledovanie jej rastu naučiť prijať zmenu,

pozorovanie západu slnka urobiť každý deň slávnostnejším.

Nežeňte sa za oblakmi – nikdy ich nechytíte

Existuje príbeh o naháňaní oblakov a o oblakoch, ktoré unikajú. Na horúcom letnom slnku pracujete na poli. Znášate horúčavu, nijaké oblaky nezatieňujú žiariace slnko. No potom sa pozriete na oblohu a v diaľke zbadáte biely chumáč.

„Ách, stavím sa, že v tieni toho oblaku bude chladnejšie. Dúfam, že sa sem čoskoro dostane,“ pomyslíte si, dokonca uvažujete o tom, že prestanete pracovať, kým oblak nepríde.

No realita je taká, že oblak sa nikdy nemusí premiestniť, aby vás ochránil pred slnkom. Darmo by ste si robili v práci prestávku, čakajúc na mračno, ktoré by na chvíľu zakrylo slnko.

Nečakajte, kedy sa priblíži oblak, radšej sa usilujte teraz urobiť, čo treba. Ak budete pracovať so zaujatím, možno zabudnete na horúčavu. Potom, ani sa nenazdáte, pripláva oblak a prinesie so sebou osviežujúci chládok. To, o čom tu hovorím, sa dá aplikovať nielen na oblaky, ale aj na osud a šťastie. Nemá zmysel závidieť niekomu, kto bol obdarený trochou šťastia. Nie je ani užitočné lamentovať nad nedostatkom príležitostí. Jednoducho usilovne robte dnes to, čo treba urobiť. A šťastie si k vám určite nájde cestu.

Milan Buno, literárny publicista