Slovenskí tajní reagujú na Lipšica a politikov, hovoria o cielenej diskreditácii

Údajná nespolupráca pri kauze Gorila

Úlohy sa plnia v súlade so zákonom

21.2.2022 - Slovenská informačná služba (SIS) vníma kritiku zo strany niektorých predstaviteľov Úradu špeciálnej prokuratúry a tiež niektorých politických predstaviteľov ako cielenú diskreditáciu.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, ktoré poskytla hovorkyňa tajnej služby Katarína Némová, kritika sa týka napríklad údajnej nespolupráce pri vyšetrovaní kauzy Gorila alebo údajného monitorovania integrity trestných konaní v sledovaných kauzách.„Sledovať integritu trestných konaní je úlohou dozorujúceho prokurátora. Slovenská informačná služba v rámci plnenia spravodajských úloh podľa zákona o SIS získala informácie, ktoré zakladali podozrenia z manipulácie trestných konaní," uvádza sa vo vyhlásení tajnej služby.Získané informácie SIS podľa stanoviska odstúpila zákonným príjemcom vrátane orgánov činných v trestnom konaní, aby ich v rámci svojej riadiacej, kontrolnej alebo vyšetrovacej právomoci preverili. SIS zároveň ubezpečuje verejnosť, že všetky svoje úlohy plnila a plní vždy v súlade so zákonom, a to za účelom ochrany demokratického ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v piatok 18. februára vyhlásil v relácii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres, že hneď ako bolo zrejmé, že vyšetrovania trestných káuz pokračujú a budú sa týkať aj veľmi vplyvných osôb, začala Slovenská informačná služba (SIS) vyvíjať aktivitu. Zároveň povedal, že si nemyslí, že išlo o aktivitu, ktorá bola úplne v súlade so zákonom.Lipšic doplnil, že SIS doposiaľ nikdy nemonitorovala trestné stíhania. Prišla pritom podľa Lipšica s naratívom, že sa stíhania manipulujú a ovplyvňujú sa svedkovia. „Z toho nakoniec nič nebolo. Investovali sa do toho obrovské sily a prostriedky a jediné, na čo prišli za rok je, že svedok Csaba Dömötör si vymyslel jeden detail. Teda, že či videl alebo nevidel cez jedno okno,“ dodal Lipšic s tým, že išlo pritom o nesúvisiacu kauzu Ľudovíta Makóa.