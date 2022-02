Austrália je po dvoch rokoch opäť otvorená, prichádzajúci cudzinci však musia spĺňať obe podmienky

Podmienky vstupu do krajiny

Najprísnejšie obmedzenia na svete

Západná Austrália je výnimkou

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do Austrálie môžu s platnosťou od pondelka vstupovať všetky kategórie cestujúcich, ktorí sú držiteľmi právoplatných víz a sú tiež plne zaočkovaní. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Očkovací status alebo zdravotnú výnimku z očkovania sa vyžaduje preukázať pred odletom, a to v prípade každej osoby staršej ako 12 rokov.„Za osobu zaočkovanú sa považuje ten, kto absolvoval dve dávky Austráliou uznávaných očkovacích látok od seba vzdialené minimálne 14 dní a pri vstupe do Austrálie je zaočkovaný minimálne sedem dní,“ spresňuje rezort diplomacie.Pri vstupe do Austrálie je aj naďalej potrebné splniť podmienku vyplnenia formulára Digital Passenger Declaration a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.Austrália po takmer dvoch rokoch znovu otvorila svoju medzinárodnú hranicu. Ako informuje spravodajský portál BBC, vďaka tomuto rozhodnutiu sa v pondelok mohli opäť stretnúť mnohé rodiny. Protinožci si od neho taktiež sľubujú oživenie cestovného ruchu.Po vypuknutí pandémie koronavírusu nariadili v Austrálii v marci 2020 jedny z najprísnejších obmedzení na svete týkajúce sa cestovania. Austrálčanom a niekoľkým ďalším osobám síce umožnili vrátiť sa koncom vlaňajška, no väčšina cudzincov musela počkať.Cestujúci prichádzajúci zo zahraničia môžu vstúpiť do všetkých austrálskych štátov a teritórií s výnimkou Západnej Austrálie. Tá zostáva zatvorená do 3. marca a pri vstupe na jej územie budú musieť ľudia disponovať potvrdením o zaočkovaní tromi dávkami vakcíny proti koronavírusu.