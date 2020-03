Slovenskí tenisti prehrávajú s Českom, Kovalík neuspel v prvej dvojhre proti Veselému

Na brejk sa nečakalo dlho

Martin vyzve českú dvojku



Davisov pohár 2019/2020



kvalifikácia o postup na finálový turnaj



SLOVENSKO - ČESKO 0:1 po I. piatkovej dvojhre

6. - 7. marca v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC



Piatok - dvojhra:

Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7 za 94 minút



Zostávajúci piatkový program:

Andrej Martin - Lukáš Rosol (18.05)



Sobota (postupne štvorhra a dve dvojhry od 17.30 h):

Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář

Andrej Martin - Jiří Veselý

Jozef Kovalík - Lukáš Rosol



6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko prehráva v kvalifikačnom stretnutí o postup na záverečný turnaj Davisovho pohára do Madridu po úvodnej piatkovej dvojhre s Českom 0:1. Pozíciu mierneho favorita potvrdil Jiří Veselý, ktorý zdolal Jozefa Kovalíka v dvoch setoch 6:3, 7:5. Rodák z mesta Příbram dosiahol jubilejné desiate singlové víťazstvo v prestížnej súťaži mužských tenisových tímov, Kovalík prehral po tretí raz v šiestom súboji.V úvodnom sete sa dlho na brejk nečakalo. Už v treťom geme sa Kovalík nevyhol niekoľkým zbytočným chybám a Veselý svoju druhú šancu na prelomenie súperovho servisu využil šikovným skrátením hry. V šiestom geme sa bratislavský rodák vrátil do hry, získal späť stratené podanie, ale následne už nedokázal v prvom sete uhrať ani gem.Štatisti mu napočítali až 19 nevynútených chýb a Kovalík dosahoval slabé čísla najmä na servise, po ktorom nezískal ani polovicu loptičiek.V druhom sete sa 27-ročný Kovalík na podaní výrazne zlepšil, ale na českého protivníka to napokon nestačilo. Obaja tenisti si držali servis až do stavu 6:5 v prospech 64. hráča rebríčka ATP. Druhý set smeroval do tajbrejku, ale v dvanástom geme si prehral Kovalík podanie čistou hrou. Zápas ukončil nevynútenou chybou z forhendovej strany, keď poslal loptičku do autu.V druhej piatkovej dvojhre si zmerajú sily slovenská jednotka Andrej Martin a česká dvojka Lukáš Rosol. Na challengerovej úrovni sa stretli vo vzájomnom dueli trikrát, pričom v oboch zápasoch hraných na antuke uspel Slovák. V súťaži o "šalátovú misu" má však podstatne viac skúseností Rosol. Bol členom víťazných tímov ČR v rokoch 2012 a 2013 a celkovo ho v Davisovom pohári čaká duel s poradovým číslom 29.