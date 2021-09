Slovenskí tenisti sa pripravujú na zápas o Davisov pohár, do tímu sa vrátil aj Polášek

Polášek

Polášek chcel skončiť

Polášek

Polášek

Tenisu sa chce ešte venovať

Polášek

Turnaj v New Yorku dvojici sadol

Polášek

Polášek

Polášek

Víťaz postúpi do kvalifikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok v Bratislave vyžrebujú stretnutie 1. kola I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov Slovensko - Čile.V oficiálnej nominácii nového kapitána tímu SR Tibora Tótha figuruje pätica hráčov - Norbert Gombos, Igor Zelenay. Všetci sa už niekoľko dní pripravujú v dejisku zápasu, bratislavskom Národnom tenisovom centre.Pozoruhodné je, že do tímu sa vrátil špecialista na štvorhru Filip, ktorý vlani v marci po súboji s Českom vyhlásil, že bol jeho posledný v Davisovom pohári za Slovensko."Nestotožňujem sa s krokmi Slovenského tenisového zväzu, preto som sa vzdal reprezentácie v Davisovom pohári," uviedol vtedy FilipJeden z najlepších svetových deblistov a semifinalista nedávneho US Open po roku a pol skorigoval svoje rozhodnutie a do tímu sa vrátil."Vždy rád reprezentujem, ale mal som predtým problém s určitými podmienkami. Tie sa dohodli tak, aby boli všetci spokojní. Ak budem mať na to výkonnosť, nemám problém reprezentovať. Som pripravený hrať tenis ešte dva - tri roky," povedal 36-ročnýpre RTVS.sa krátko vyjadril aj k nedávnemu úspechu na US Open, kde ho len pár loptičiek delilo od postupu do finále po boku Austrálčana Johna Peersa. Práve Peers sa po olympijských hrách v Tokiu stal jeho novým deblovým partnerom, keď vystriedal Chorváta Ivana Dodiga. Spolu s Dodigomv úvode roka ovládol Australian Open v Melbourne a vybojovali si účasť na záverečnom Turnaji majstrov v Turíne. "Turnaj v New Yorku nám sadol, úroveň nášho tenisu bola vysoká od prvých kôl. Bolo to výborné," dodalŠtvrtkový žreb zápasu Slovensko - Čile sa bude konať od 11.00 h. V piatok od 17.30 h odohrajú prvé dvojhry, v sobotu je od 15.30 h na programe štvorhra a záverečné dvojhry.Hrať sa bude na tvrdom povrchu GreenSet Comfort v NTC v Bratislave. Víťaz postúpi do kvalifikácie o finálový turnaj Davisovho pohára, ktorá je na programe vo februári 2022.