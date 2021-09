Taliani ospevujú výkon Škriniara, ale Inter Miláno pocítil v zápase proti Realu krutosť jedného momentu

Vydarená akcia snov

Škriniar ako druhý najlepší hráč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Krutosť jedného momentu najnovšie pocítili na svojej koži futbalisti Interu Miláno. V úvodnom súboji D-skupiny Ligy majstrov doma prehrali s Realom Madrid 0:1 napriek tomu, že boli lepším tímom a na konci ich 37-tisíc divákov na San Sire vyprevádzalo potleskom.Taliansky majster mohol streliť dva-tri góly už v prvom polčase, ale pri šanciach Edina Džeka Lautara Martíneza sa zaskvel Thibaut Courtois v bránke španielskeho vicemajstra. Dokopy v zápase títo dvaja hráči vystrelili na bránku súpera päťkrát, ale gól z toho nebol ani jeden.Keď sa už zdalo, že sa atraktívny milánsky súboj skončí bezgólovou remízou, v 89. min sa hosťom vydarila akcia snov. Na jej konci boli pohotové voleje dvoch striedajúcich mladíkov - 18-ročného Eduarda Camavingu a o dva roky staršieho Rodryga.A Brazílčan strelil jediný gól zápasu. Lopta pri prihrávke Camavingu prešla cez Škriniara, ale ten bol vzhľadom na genialitu momentu v podaní mladého Francúza bez šance zasiahnuť."Interu by sa v tomto zápase zišiel Lukaku... Prehra je prehra, ale tento tím je na dobrej ceste," napísal rešpektovaný taliansky denník Gazzetta dello Sport na adresu Milánčanov s dôrazom na letný odchod gólonosného Belgičana do FC Chelsea . "Inter má dôvody na ľútosť, ale aj na nádej do budúcnosti," dodal taliansky denník na svojom webe.Talianski novinári tradične oznámkoval hráčov Interu Miláno a slovenský reprezentačný stopér z toho vyšiel ako druhý najlepšie hodnotený hráč svojho tímu so sedmičkou. Tým najlepším so známkou 7,5 bol chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič , ktorý sa stal aj Hráčom zápasu podľa UEFA."Ďalšie stretnutie, v ktorom keď sa Škriniar rozhodol, že získa loptu, tak to aj urobil. Bol nebezpečný pri rohových kopoch a v súboji o priestor zlyhal počas celého zápasu jediný raz. Superman," napísal web sempreinter.com.Tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti videl veľa chýb v hre svojho tímu, ale vyzdvihol dôležitosť zisku troch bodov na úvod skupinových bojov v LM."Tušili sme, že budeme trpieť a aj sme trpeli. Ukázali sme však, že okrem kvality nám nechýba ani odhodlanie a to sa mi páči. Inter začal s vyššou intenzitou, ale po príchode Rodryga sme viac začali zapájať krídelné priestory. Náročné, komplikované, ale veľmi dôležité víťazstvo," skonštatoval Ancelotti.