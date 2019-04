Slovenskí učitelia si neveria a sú prehnane skromní, tvrdí J. Hipš

Na archívnej snímke Juraj Hipš. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. apríla (TASR) – Slovenskí učitelia si v porovnaní so svetovými neveria a sú prehnane skromní. Myslí si to Juraj Hipš z Komenského inštitútu, ktorý organizuje podujatie Učiteľ Slovenska.povedal pre TASR Hipš s tým, že tá je jednou z kľúčových vecí, ktoré vo svete sú a dokážu priniesť zmenu. Podľa jeho slov slovenský učiteľ, ak urobí niečo dobré, tak to robí len vo svojej triede a nechce, aby o tom vedeli ľudia.poznamenal Hipš.Podceňovanie učiteľského povolania je podľa Hipša výrazné nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách.povedal Hipš s tým, že hneď ako sa budú dobrí učitelia skrývať, dostanú sa do popredia slabší.Hipš poukázal aj na skúsenosti z tohtoročného Global Education and Skills Forum v Dubaji, kde najlepší učitelia sveta ukázali, ako vyzerajú vyučovacie hodiny u nich.uzavrel.