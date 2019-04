McDonald´s spúšťa na Slovensku koncept reštaurácií novej generácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nový koncept zahŕňaMcDonald´s zavádza do reštaurácií digitálne technológie, ktoré odbremenia časť personálu. Avšak na druhej strane, v jedálenskej časti pribudnú pozície, ktoré sa budú o zákazníkov McDonald´s starať osobnejšie. Novinkou je tiež pre zákazníka možnosť upraviť si zloženie prémiových burgrov podľa vlastnej chuti. Reštaurácie novej generácie môžu zákazníci navštíviť v bratislavskom OC Bory Mall, v OC Centrál a na Prievozskej ulici."Reštaurácie novej generácie sú našou novou komplexnou stratégiou starostlivosti o zákazníka i spôsob zvyšovania jeho komfortu v reštauráciách McDonald´s. Obľúbenosť našej značky rastie. Dovolím si preto tvrdiť, že naša značka je vlajkovou loďou nášho segmentu a ako takej jej prináleží líderšip a udávanie trendov vo viacerých oblastiach," hovoríHlavnou prevádzkovou zmenou, na prvý pohlaď viditeľnou pre zákazníka, je v reštauráciách novej generácie rozdelenie objednávacieho pultu na dve zóny –V objednávkovej časti zohrávajú po novom hlavnú rolu technológie v prospech zákazníka. Novinkou sú totižv priestore reštaurácie. Objednávanie prostredníctvom nich je veľmi jednoduché a intuitívne a zvládne ich naozaj každý. Jedlo si však zákazníci môžu naďalej objednať aj pri pulte, avšak počet štandardných pokladní sa znížil v prospech uvoľnenia priestoru na výdaj jedál. Digitálne menu boardy pribudnú aj v časti McCafé (v reštauráciách, ktoré tento koncept majú).To ale zďaleka nie je všetko. Veľkouv rámci nového konceptu ajPríprava v kuchyni funguje na báze niekoľkých zrkadlových línií. Každý pracovník má svoju špecifickú úlohu a burger sa tak postupne posúva po produkčnom stole a cez našich pracovníkov podľa toho, v akej fáze rozpracovanosti je. Tak, aby bol na konci priamo vydaný zákazníkovi vo výdajnej zóne. "preto sa jedlo po novom začína pripravovať bezprostredne až po prijatí objednávky od zákazníka, čím umocňujeme zážitok z nášho jedla,"Ak si predsa len zákazníci nebudú istí samoobslužným objednávaním cez kiosky, pomôže im tzv.. Je to nová pozícia v portfóliu McDonald´s. Náplň práce tohto zamestnanca bude naozaj pestrá. V skratke sa bude starať o komfort a spokojnosť hostí v reštaurácii McDonald´s.Druhá nová pozícia je napojená na novú službu, ktorou jeZákazník po objednávke jedla nemusí stáť a čakať na výdaj jedla. Tento zamestnanec mu totiž donesie jedlo priamo na stôl. Zaistí, aby k jedlu zákazník mal všetko, čo potrebuje a mohol si ho komfortne vychutnať. Prvé dni nového režimu ukázali, že túto zmenu zákazníci vítajú. Už teraz službu využíva až 70 % zákazníkov."Našou devízou vždy bola dobrá atmosféra, ktorú u nás zákazníci, predovšetkým rodiny s deťmi, zažívajú. Prinášať rodinám príjemné spoločné zážitky je celkovo našou filozofiou. Osobný kontakt so zákazníkmi je pre nás v tomto smere dôležitý. Záleží nám na ich spätnej väzbe, aby sme mohli ich komfort u nás kontinuálne zlepšovať. Ak sme pri aktuálnych zmenách niekde z osobného kontaktu ubrali, tak tieto nové pozície v tíme, naopak, kontakt so zákazníkom ešte viac upevnia," hovoríVeľmi príjemnou zmenou je tiež do istej miery voľnosť, ktorúdostanú tým, že siZmena sa týka prémiových burgrov a burgru McRoyal, do ktorých a z ktorých si zákazníci pridajú alebo odoberú niektoré suroviny. Ku každému prémiovému burgru bude k dispozícii na variáciu vybraných až 6 ingrediencií, ako sú napríklad slanina, syr, kyslé uhorky, jalapenos a iné. Vždy tak, aby čo najlepšie sedeli so zložením daného burgru. Úprava burgrov je možná len v inovovaných reštauráciách so samoobslužnými kioskami.