Slovenskí vedci sa podieľali na objave v oblasti supravodivosti

Bratislava 24. januára (TASR) - Objav slovenských vedcov by mohol svet posunúť bližšie k dosiahnutiu supravodivosti pri izbovej teplote. Potenciálnymi materiálmi je podľa nich kryštál zložený z atómových vrstiev striebra a fluóru, takzvaný fluorid striebornatý (AgF2). Informovala o tom Slovenská technická univerzita (STU). Ak by sa podarilo nájsť materiál s touto schopnosťou, znamenalo by to podľa nej veľký objav napríklad v oblasti vedy, ale aj v medicíny.priblížila Mariana Derzsi z STU. Doplnila, že medzinárodný tím zložený aj z výskumníkov z Materiálovotechnickej fakulty (MTF) STU, poukázal na to, že materiály tvorené vhodnou kombináciou striebra a fluóru by mohli mať schopnosť dosiahnuť supravodivosť aj pri izbových teplotách.Tento tím sa podľa nej dlhodobo venuje výskumu materiálov zo striebra a fluóru. Predpokladajú, že by mohli prekonať aj doteraz najväčšiu skupinu supravodivých materiálov, a to keramické supravodiče. STU doplnila, že štúdiu vedcov zverejnil aj prestížny časopis americkej akadémie vied PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).Vedci z tohto tímu podľa jej slov hľadali nový vrstevnatý materiál, ktorého atómové vrstvy by pripomínali šachovnicu. Atómová šachovnica je charakteristickou štrukturálnou črtou vysokoteplotných keramických supravodičov a je tvorená atómami medi a kyslíka, priblížila.hovoria podľa Derzsi výsledky vedcov. Za najväčšie povzbudenie považuje univerzita to, že tieto interakcie sú oveľa silnejšie, ak sa vrstvy ešte viac vyrovnajú, keďže v materiáli AgF2 sú pokrčené.Vedci veria, že pravé takéto obrovské magnetické interakcie vo vrstevnatých materiáloch sú kľúčom k vysokým teplotám supravodivosti. AgF2 je prvý vážny kandidát, v ktorom sa po dopovaní očakáva dosiahnutie vyššej teploty supravodivosti ako v dnes už preslávených keramických supravodičoch, doplnila.Supravodivosť má v súčasnosti najväčšie využitie v medicíne. Ako príklad uviedla univerzita MRI, teda zobrazovanie magnetickou rezonanciou, ktorá odhaľuje aj malé patologické zmeny v ľudskom organizme bez jeho narušenia. Keďže v súčasnosti vedia vedci zabezpečiť supravodivosť len pri extrémne nízkych teplotách, aj MRI si zatiaľ vyžaduje neustále kryogénne chladenie. Vedci tvrdia, že supravodivosti v súčasnosti stále úplne nerozumejú a nemajú vedeckú teóriu, ktorá by s istotou vedela predpovedať, či bude konkrétny materiál mať túto schopnosť. Pri ich hľadaní sú preto stále odkázaní na metódu pokus-omyl, pričom sa opierajú o podobnosti s už známymi materiálmi.