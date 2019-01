Pápež vyzval panamských predstaviteľov, aby žili čestne

Na snímke pápež František. Foto: TASR Foto: TASR

Panama 24. januára (TASR) - Pápež František na začiatku svojej šesťdňovej návštevy Panamy vyzval vo štvrtok tamojších verejných predstaviteľov, aby žili jednoducho, čestne a transparentne. Tento latinskoamerický región, kam Panama patrí, sužujú korupčné škandály a v súčasnosti sa vyrovnáva aj so stupňujúcimi sa politickými otrasmi v neďalekej Venezuele.Región žije tiež problémom migrácie do USA, ktorú chce prezident Donald Trump zastaviť múrom na hranici Spojených štátov s Mexikom. Mládež Strednej Ameriky však s obrovským vzrušením očakáva stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi, napísala tlačová agentúra AP.František sa vo svojich prvých výrokoch v Paname, po stretnutí s prezidentom Juanom Carlosom Varelom v prezidentskom paláci, konkrétne nezmienil o kríze vo Venezuele.V príhovore sa držal svojho písaného textu: ocenil dedičstvo domorodého obyvateľstva v Paname a úlohu krajiny ako mosta medzi oceánmi a kultúrami. Poďakoval sa vláde za to, že "otvorila dvere svojho domova" mladým pútnikom, ktorí do Panamy pricestovali vo veľkých počtoch na Svetové dni mládeže.Pápež však zdôraznil, že títo mladí ľudia čoraz viac žiadajú, aby verejní činitelia žili životy, ktoré sú v súlade s prácou zverenou do ich rúk.scharakterizoval František predstavy mládeže o verejných predstaviteľoch.Pápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu popoludní miestneho času a zúčastní sa tam na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. Šesťdňová apoštolská cesta potrvá do 28. januára, keď sa pápež vráti do Ríma.Podľa servera Vatican News je táto návšteva v poradí 26. cestou pápeža Františka mimo hraníc Talianska. Okrem oficiálneho sprievodu s ním do Panamy vycestovalo aj niekoľko desiatok novinárov. Na SDM v Paname sa očakáva približne 200 000 účastníkov, medzi ktorými má byť aj vyše 200 Slovákov.Pápež sa k nim pripojí vo štvrtok večer po tom, ako v priebehu dňa absolvuje stretnutia s panamskými predstaviteľmi, diplomatmi a stredoamerickými biskupmi. Na podujatiach SDM sa bude potom zúčastňovať až do nedele, keď odletí naspäť do Ríma.