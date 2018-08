Slovenskí veteráni chcú na ME vo vodnom póle minimálne 5. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 21. augusta (TASR) - Na majstrovstvách Európy vo vodnom póle masters (26.- 31. augusta) nebude chýbať ani slovenský tím. Hráčov VK Veteráni Košice čakajú v Slovinsku silní súperi, no v konkurencii Chorvátov či Maďarov chcú podporiť svoje nadšenie pre vodné pólo aj významným úspechom.Košickí veteráni sa prestavia v kategórii nad 45 rokov.uviedol Juraj Kula, ktorý niekoľko rokov viedol Slovenský zväz vodného póla. Konkrétnejší cieľ predostrel Patrik Sajko, ktorý hovorí o ambícii umiestniť sa v lepšej polovici štartujúcich, čo v praxi znamená minimálne 5. miesto.V základnej fáze turnaja bude desať tímov rozdelených do dvoch skupín. Slovenský zástupca sa vo svojej stretne s obhajcom titulu z Maďarska, Fínskom, Nemeckom a Chorvátskom.Pre VK Veteráni Košice to bude najväčšie podujatie v pomerne krátkej histórii tímu. Mužstvo sa doteraz úspešne predstavilo na turnajoch v Česku, v rámci snahy o napredovanie tímu prišla možnosť zúčastniť sa európskeho šampionátu masters. Účasť na ME v slovinskom meste Kranj je jedným z cieľov mužstva, ktoré bude pravdepodobne ako jediné zložené z hráčov z jedného mesta. Košickí veteráni myslia v dlhodobejšom horizonte aj na vytvorenie ligy, prípadne organizáciu turnaja so zahraničnými tímami.Mužstvo zložené z nadšencov, ktorí sa k vodnému pólu rozhodli vrátiť po dlhých rokoch, funguje na amatérskej báze.uviedol Juraj Kula.Košických veteránov teší, že ich odhodlanie pozitívne ovplyvňuje aj ďalších ľudí z ich okolia. Mnohí z členov tímu priviedli k vodnému pólu svoje deti a ich snaha tak získava nový rozmer.poznamenal Miroslav Šáriczki.