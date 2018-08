Basketbalová reprezentantka Hašková prestúpila zo Šamorína do Piešťan

Na snímke s loptou Alexandra Hašková. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 21. augusta (TASR) - Slovenský basketbalový klub Piešťanské Čajky získal do svojich radov ďalšiu slovenskú reprezentantku. Zo Šamorína do Piešťan prichádza Alexandra Hašková, ktorá bola v ročníku 2017/18 treťou najlepšou strelkyňou extraligy.Pivotka, ktorá môže hrať aj na poste krídla, je odchovankyňou ŠBK Šamorín, kde pôsobila v posledných sezónach. Aktuálne patrí do širšieho kádra slovenskej basketbalovej reprezentácie žien a v minulosti reprezentovala Slovensko vo všetkých mládežníckych kategóriách.povedala pre web klubu generálna manažérka Čajok Bronislava Borovičková.Pre 21-ročnú Haškovú pôjde o prvý angažmán mimo materského klubu.uviedla Hašková.