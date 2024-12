Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku 2025 viac ako sto vojenských cvičení na Slovensku a v zahraničí

Strong Lineage 25

Slovenský štít

22.12.2024 (SITA.sk) - Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku 2025 viac ako 100 vojenských cvičení na Slovensku a v zahraničí.Vyplynulo to z návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska a s vyslaním Ozbrojených síl (OS) SR mimo územia SR na vojenské cvičenia v 1. polroku 2025, ktorý v stredu 18. decembra schválila vláda. Príslušníci OS SR tak budú mať 34 cvičení na území SR a v zahraničí 67.Vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach s cieľom plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva Slovenska v NATO či iných medzinárodných záväzkov.Zatiaľ najväčším cvičením, ktoré je plánované v prvom polroku nasledujúceho roku na území SR, je cvičenie Strong Lineage 25. Na cvičení by sa malo zúčastniť do troch tisíc vojakov z členským krajín NATO a EÚ s použitím do 700 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 3 500 kusov ručných zbraní.Na území Slovenska vojakov čaká aj cvičenie Slovenský štít či cvičenie FLF SVK CERTEX, na ktorom sa zúčastní do 1 300 vojakov členských krajín NATO.Ministerstvo obrany v rozpise cvičení avizuje v prvom polroku aj letecké dni, a teda verejné letecké podujatie s účasťou zahraničných ozbrojených síl. Zúčastniť by sa malo do 500 vojakov zo zahraničia a do 150 slovenských vojakov s viac ako 160 kusmi leteckej techniky.